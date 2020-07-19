В Украине подтвердили 58 842 случая COVID-19, за сутки — 731

19.07.2020 09:49

Укринформ

По состоянию на 19 июля в Украине лабораторно подтверждены 58 842 случая COVID-19, за сутки — 731.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавірусної болезни.

За сутки зафиксировано 8 новых летальных случая, в общем от коронавирусной болезни умерли 1 485 человек. Выздоровели всего 30 879 человек, за сутки — 354.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено во Львовской области (8000), м. Киеве (6884), Черновицкой (5311) и Ривненской (5082) областях.

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По данным сервиса Worldometers, общее количество инфицированных COVID-19 в мире по состоянию на утро 19 июля составляет 14 429 382 лица. Количество смертельных случаев — 604 963. Выздоровели — 8 620 954 пациенты.

По материалам: ukrinform.ru