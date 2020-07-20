<img class="aligncenter" title="Адвокат прогнозирует, что дело против главы ОАСК "лопнет" через два месяца " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/87ee8d18a5a75b79e3d9e1c262625ede.jpg» alt=»Адвокат прогнозирует, что дело против главы ОАСК "лопнет" через два месяца» width=»100%» />

Адвокат прогнозирует, что дело против главы ОАСК "лопнет" через два месяца

20.07.2020 16:28

Укринформ

Главе ОАСК Павлу Вовку НАБУ не вручало какого-либо подозрения в пятницу.

Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат Андрей Заяц, представляющий интересы Вовка.

«После событий в пятницу НАБУ заявило, что председателю суда Вовку было вручено подозрение. Подозрение никакое не вручалось, Волк находился в плановом ежегодном отпуске. И НАБУ должно было знать, где находится Вовк», — сказал Заяц.

По мнению адвоката, это было сделано с целью, чтобы лицо не получило статус подозреваемого, было сделано «для дальнейших каких-то злоупотреблений». Он предположил, что возможно это связано с некоторыми заявлениями относительно ликвидации этого суда.

«Это дело, как мыльный пузырь, просто лопнет. Пройдет время. Я думаю, два месяца, не больше», — добавил адвокат.

Кроме того, по словам адвоката, у НАБУ нет доказательств того, что пленки не смонтированы. Он пояснил, что ранее, в предыдущем производстве, где эти пленки уже фигурировали, стороне защиты было отказано в назначении соответствующих экспертиз.

По его мнению, максимально жесткие обвинения в захвате власти и создании преступной организации озвучиваются с целью запугивания судей.

Он также добавил, что после выхода главы ОАСК из планового отпуска, если будут приняты какие-либо процессуальные действия, Вовк будет защищаться в правовом поле.

Как сообщал Укринформ, дело относительно деятельности судей Окружного административного суда Киева передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, в пятницу "в принципе, ничего нового не произошло".

"Год назад мы уже делали пресс-конференцию с уже бывшим руководителем департамента ГПУ (Сергеем Горбатюком — ред.), и тогда показывали часть этих записей. В дальнейшем все расследовалось не нами, мы только помогали в расследовании … фактически это продолжение той истории, которая была год назад. Но сейчас уже проведено фоноскопическое исследование по поводу этих записей, которые были показаны частично год назад и частично сейчас, поэтому процесс продолжается", — подчеркнул он.

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Как сообщал Укринформ, в пятницу детективы НАБУ провели санкционированные обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации (ГСА).

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В НАБУ считают, что председатель ОАСК Вовк, его заместитель и еще 5 судей этого суда, а также глава ГСА Зиновий Холоднюк действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, и имели целью захвата госвласти путем установления контроля над ВККСУ и ВСП.

По материалам: ukrinform.ru