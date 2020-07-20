Дугарь рассказала о знакомстве с ветеранкой «Пумой»
<img class="aligncenter" title="Дугарь рассказала о знакомстве с ветеранкой "Пумой" " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/6c8db2d88a6be103b37db0a401ed4474.jpeg» alt=»Дугарь рассказала о знакомстве с ветеранкой "Пумой"» width=»100%» />
Дугарь рассказала о знакомстве с ветеранкой "Пумой"
20.07.2020 13:25
Укринформ
Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь заявляет, что познакомилась с Инной Грищенко 13 июля 2019 года, а с ее мужем, Владиславом Грищенко, — позже.
Об этом она написала в Facebook.
"Я познакомились с Инной 13.07.2019, а с Владом — позже. Ничего о Шеремете они не рассказывали", — отметила Дугарь.
Она также выразила соболезнования родным и близким погибшего журналиста, и уточнила, что как никто хочет того, чтобы нашли настоящих убийц.
Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.
Читайте также: Дело Шеремета: сестра Кузьменко указала важную деталь, зафиксированную камерами наблюдения
12 марта на брифинге заместитель председателя Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.
На данный момент следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.
Читайте также: С Яны Дугарь сняли электронный браслет — адвокат
13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.
Кузьменко и Антоненко на данный момент находятся в СИЗО.
17 июля Печерский райсуд Киева принял ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении убийства Шеремета до 14 августа.
По материалам: ukrinform.ru