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Дугарь рассказала о знакомстве с ветеранкой "Пумой"

20.07.2020 13:25

Укринформ

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь заявляет, что познакомилась с Инной Грищенко 13 июля 2019 года, а с ее мужем, Владиславом Грищенко, — позже.

Об этом она написала в Facebook.

"Я познакомились с Инной 13.07.2019, а с Владом — позже. Ничего о Шеремете они не рассказывали", — отметила Дугарь.

Она также выразила соболезнования родным и близким погибшего журналиста, и уточнила, что как никто хочет того, чтобы нашли настоящих убийц.

Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

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12 марта на брифинге заместитель председателя Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

На данный момент следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

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13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.

Кузьменко и Антоненко на данный момент находятся в СИЗО.

17 июля Печерский райсуд Киева принял ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении убийства Шеремета до 14 августа.

По материалам: ukrinform.ru