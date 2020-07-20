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Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина — Минздрав

20.07.2020 11:36

Укринформ

Киев и еще 8 регионов по состоянию на 20 июля не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская, Черниговская области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.<img class="aligncenter" title="Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина — Минздрав " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/ 11f6110ea95a2213a48bc48f6f618f42.jpg» alt=»Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина — Минздрав» width=»100%» />

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

среднее число тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтверждено 59 493 случая COVID-19, из них за сутки — 651.

По материалам: ukrinform.ru