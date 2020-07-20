<img class="aligncenter" title="Нелегальным работникам из Грузии и Украины выписали штраф и оставили в Эстонии " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/7b0a34788deb04e042f53b95cf2a879e.jpg» alt=»Нелегальным работникам из Грузии и Украины выписали штраф и оставили в Эстонии» width=»100%» />

Нелегальным работникам из Грузии и Украины выписали штраф и оставили в Эстонии

20.07.2020 15:48

Укринформ

Четверо граждан Грузии и один гражданин Украины, работавшие на предприятии в эстонском курортном городе Пярну без обязательной регистрации, не были высланы из страны. Поданы ходатайства на их официальную регистрацию с правом работы в стране.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на руководителя службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

«К незарегистрированным должным образом работникам не стали применять максимально возможную меру наказания — штраф до 1200 евро, депортацию из страны и последующий запрет на въезд на срок до трех лет. В данном случае мы ограничились денежным штрафом», — сказал Петерс, не уточнив размер денежного взыскания.

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Смягчающим обстоятельством стало то, что указанные работники имели действующие визы для пребывания в Эстонии. Также были поданы ходатайства об их регистрации в качестве рабочей силы, но положительные ответы на эти заявления предприятие пока еще получить не успело.

Нелегально работавших иностранцев обнаружили 15 июля.

Фото: Pixabay

По материалам: ukrinform.ru