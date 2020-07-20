Нелегальным работникам из Грузии и Украины выписали штраф и оставили в Эстонии
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Нелегальным работникам из Грузии и Украины выписали штраф и оставили в Эстонии
20.07.2020 15:48
Укринформ
Четверо граждан Грузии и один гражданин Украины, работавшие на предприятии в эстонском курортном городе Пярну без обязательной регистрации, не были высланы из страны. Поданы ходатайства на их официальную регистрацию с правом работы в стране.
Об этом сообщает ERR со ссылкой на руководителя службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс.
«К незарегистрированным должным образом работникам не стали применять максимально возможную меру наказания — штраф до 1200 евро, депортацию из страны и последующий запрет на въезд на срок до трех лет. В данном случае мы ограничились денежным штрафом», — сказал Петерс, не уточнив размер денежного взыскания.
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Смягчающим обстоятельством стало то, что указанные работники имели действующие визы для пребывания в Эстонии. Также были поданы ходатайства об их регистрации в качестве рабочей силы, но положительные ответы на эти заявления предприятие пока еще получить не успело.
Нелегально работавших иностранцев обнаружили 15 июля.
Фото: Pixabay
По материалам: ukrinform.ru