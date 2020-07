Позитивы пандемии: как велосипед из развлечения стал средством передвижения

20.07.2020 18:17

В отечественных торговых сетях отметили: за последние несколько месяцев спрос вырос от 2 до 4 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019-го

Неожиданно оказалось, что пандемия коронавируса это не только сплошной негатив. О положительном, как, например, увеличении семейного общения, десятках названий прочитанных книг, «оживших» и новых хобби — писать не переписать. А мы сегодня остановимся на «велосипедизации всей страны». А это — здоровье, экология, та же безопасность общения…

А еще — быстрое передвижение, экономия времени, дистанция от других людей — и это все о, например, самокате или велосипеде (а еще скейтборде, моноколесе, гироскутере, гироборде и т.д.). В последние месяцы наблюдается значительный рост спроса на эти виды транспорта. В частности, в Соединенных Штатах и ​​Европе. По информации The New York Times, в США спрос на велосипеды вырос на 121%, а на электросамокаты – на 85%. Онлайн-продажи велосипедов во Франции, пишет Financial Times, подскочили на 350%. А в Италии в течение мая-июня приобрели более 600 тыс. велосипедов.

А что у нас? Изменилась ли статистика продаж подобных средств в Украине, в частности в Киеве? Каковы современные тенденции, что больше всего покупают?

Спрос на «двухколесных друзей»: украинцы покупают, арендуют, ремонтируют…

Надо отметить, что подъем этот начался еще до пандемии. В компании «Алло» зафиксировали рост спроса на легкий электротранспорт среди украинцев в течение 2018-2019 гг. на уровне 200% по отношению к предыдущему году. Лидерами продаж в 2017-2018 гг. были гироборды и гироскутеры. «Но в 2019 году бестселлером стал легендарный электросамокат от Xiaomi Mi Electric Scooter», — отметил Укринформа руководитель департамента терминалов, экосистем и электротранспорта «Алло» Евгений Кушниров.



В 2019 году бестселлером стал электросамокат от Xiaomi Mi Electric Scooter

По данным компании, карантин внес принципиальные поправки в продажи частного электротранспорта. Хотя спрос — сказалось уменьшение доходов — незначительно снизился, но при этом изменился подход потребителя. «Сначала наши украинцы смотрели на подобный транспорт, как на нечто развлекательное или даже детское. Но в условиях карантина для многих он стал основным средством передвижения. Оказалось, что очень удобно добираться на работу на электросамокате (от 6599 грн до 66999 грн) или электровелосипеде (от 9710 грн до 128250 грн)», — говорит Кушниров. И добавляет, что на подобный электротранспорт обратил внимание и бизнес, который занимается доставкой товаров населению. В этом сегменте наибольшей популярностью пользуются электроскутеры.

В сети «Фокстрот» рост продаж электротранспорта в апреле 2020-го по сравнению с аналогичным периодом годом ранее объяснили ограничениями в работе транспорта. В мае динамика выросла в два-три раза, рассказал нам менеджер по сбыту «Фокстрота» Андрей Леончук.

Он отметил, что в компании в нынешнем сезоне "сделали ставку" на три группы товаров: электросамокаты (от 8999 грн до 25999 грн), электроскутеры (от 19 292 грн до 36 999 грн) и гироскутеры (от 8999 грн до 10 999 грн). По его словам, среди покупателей популярностью пользуется электротранспорт от Xiaomi, Segway, Maxxter, Ego и других брендов.



Фан-зона "Фокстрота" возле НСК "Олимпийский"

Выбирая «личный» транспорт, покупатели обращают внимание на такие параметры, как — запас хода (емкость аккумулятора) мощность электродвигателя; вес; размер колес; наличие дисплея, отображающего скорость, заряд аккумулятора и др.

В торговой сети «Эпицентр» отметили, что украинцы все еще привыкают к новым транспортных средств. «Для Украины электротранспорт — это тренд будущего. Спрос на него постоянно растет. В 2020 году продажи электротранспорта в сети «Эпицентр» уже выросли более чем 400%», — сообщил руководитель департамента «Потребительская электроника» сети «Эпицентр» Денис Стихин.

Что касается основных трендов, то их в «Эпицентре» выделили четыре:

в продаже появились коммерческие электроскутеры для доставки малогабаритных товаров. Их активно используют в основном кафе и рестораны;

увеличились продажи электроскутеров для индивидуального пользования;

начались продажи электроскутеров и электровелосипедов Xiaomi HIMO (от 15 до 30 тыс. грн), что должно добавить динамики продаж в этой категории (учитывая рост продаж в других группах товаров, где появлялся этот бренд)

с началом карантина значительно вырос спрос на электровелосипеды.

В свою очередь, руководитель BikeNow (компания по аренде, продаже, ремонту велосипедов) в Киеве Алексей Кушка к категории «микромобильности» относит и обычные велосипеды. «Сначала «бума» как такового не наблюдалось. Однако, как только люди поняли, что карантин затягивается, что правительство ввело определенные ограничения, в частности на передвижение — продажи выросли. Ведь есть надо, деньги-то зарабатывать надо», — говорит Кушка.

По его оценкам, за два месяца карантина в 2-2,5 раза выросли продажи велосипедов из категории подержанных и недорогих, стоимостью до 7-8 тыс. грн. Он также отметил всплеск покупательского интереса к более дорогим моделям (около 20 тыс. грн.). «Кто покупал велосипеды в сегменте от 10-20 тыс. гривен? Ну, это киевляне с уровнем заработка выше среднего. То есть у них есть деньги, есть автомобиль, но… Пока спортзалы, фитнес-центры, бассейны и т.д. закрылись — велосипед стал альтернативой для занятий спортом», — утверждает он.

За два месяца карантина в BikeNow оценили продажу велосипедов примерно в 100 тыс. единиц в масштабах всей страны.

«Кстати, еще наблюдалось оживление тех, у кого уже был велосипед, но в нерабочем состоянии — пылился годами где-то в кладовке или гараже. Вот они их достали оттуда и начали сносить к нам ремонтировать. Отдельным двухколесным экземплярам давно уже перевалило за 30-ку. Люди просили нас, мол, сделайте хоть что-то, ребята, надо же на работу ездить», — говорит Кушка.

Кроме того, руководитель BikeNow отметил четырехкратный рост проката велосипедов за время карантина: «Люди по полчаса арендовали транспорт утром и вечером, чтобы добираться на работу».



Фото: Асоціація велосипедистів Києва

Не менее интересной информацией поделились в общественной организации U-Cycle ( «Ассоциация велосипедистов Киева"): этой весной количество двухколесного транспорта в городе возросла на 180%, или более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. «Эти данные получены в результате традиционного подсчета велосипедистов, который организация проводит дважды в год (осенью и весной), начиная с 2014 года. Методика такого мониторинга проста: в течение двух часов в вечерний час пик волонтеры считали велосипедистов на 23-х перекрестках, расположенных на радиальных маршрутах от центра к «спальников». Данные подсчета не показывают абсолютное число велосипедистов, но свидетельствуют о динамике использования велосипеда как транспорта », — объясняют в U-Cycle.

Может, вместе со спросом расти соответствующая инфрастурктуру?

Инициатор городских проектов, аналитик ОО ЦЕИД Владислав Самойленко, учитывая, во-первых, общую протяженность велодорожек / велополос, во-вторых, население, в-третьих, площадь города, в-четвертых, протяженность дорожной сети, определил ТОП-5 городов Украины с уже имеющейся велоинфраструктуры (информация собрана из официальных ответов горсоветов — отмечает автор):

Винница;

Ивано-Франковск;

Львов;

Чернигов

Киев.

Почему города расположены именно в таком порядке? А потому что, утверждает Самойленко, сравнивать одинаковое количество км велоинфраструктуры в различных по площади городами для оценки комфорта или достаточности веломережи некорректно. «Например официальные 91,5 км в Киеве, площадь которого 839 тыс км и Ивано-Франковск со своими 17,5 км велодорожек и площадью города в десять раз меньше — 83 700 тыс км, показывает, что по дополнительным критериям, в частности большую плотность дорог для роверистив столица проигрывает меньшей городу », — говорит аналитик ОО ЦЕИД.



На велосипеде по Крещатику

Но что такое эти почти 100 км велополос для столицы? Руководитель BikeNow Алексей Кушка считает, что этого явно недостаточно. «Нужно минимум 750 км. А в идеале — каждая улица должна быть велосипедизирована», — добавил он.

Ну, а еще лучше 1100 км… Именно такая цифра значится в утвержденном еще в 2018 году КГГА проекте под названием «Концепция развития велосипедной инфраструктуры в городе Киеве», которая будет внедряться до 2025 года.

В этом году в мае мэр Киева Виталий Кличко отметил: «Мы продолжим обустройство велополос и велопарковок. В центре они уже есть на улицах Ярославов Вал и Рейтерская. На улицах, капитально ремонтируют, там, где позволяют строительные нормы, обязательно устраивают велоинфраструктуры. Строят сегодня велосеть на проспектах Степана Бандеры и Любомира Гузара, улицах Довбуша, Золотоворотской, Пушкинской».

Что ж, если темпы обустройства будут оставаться на прежнем уровне — 100 км веломаршрутов за два года — совсем несложно посчитать сколько их появится в 2025-м. Ну, с Ивано-Франковском, может, и удастся столице сравниться…

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: ukrinform.ru