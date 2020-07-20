<img class="aligncenter" title="В России отбывают наказание две тысячи украинцев — Денисова " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/cc492b110a56a4de1b122ab9536b49e3.jpg» alt=»В России отбывают наказание две тысячи украинцев — Денисова» width=»100%» />

В России отбывают наказание две тысячи украинцев — Денисова

20.07.2020 19:41

Укринформ

На сегодня около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за рубежом, из них 2 тыс. — в Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Имела честь выступить на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ. Во время выступления отметила, что около 7000 граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2000 — в РФ. Среди них есть граждане — жертвы торговли людьми, которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств", — отметила Денисова.

По информации Омбудсмена, за последние четыре года органами Нацполиции Украины расследовалось 222 уголовных дела по этим фактам.

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Как сообщал Укринформ, 17 июля Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с координатором проектов ОБСЕ в Украине послом Хенриком Вилладсеном. Денисова подчеркнула, что планируется усилить сотрудничество с координатором проектов ОБСЕ в Украине в 2021 году по направлениям — содействие социальному диалогу, верховенство права и права человека.

По материалам: ukrinform.ru