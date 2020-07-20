За пять месяцев года население Украины сократилось более чем на 100 тысяч

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20.07.2020 20:48

Укринформ

В течение января-мая 2020 г. численность населения Украины уменьшилась на 116,7 тыс. человек.

Такие данные содержатся в обнародованном 20 июля отчете Государственной службы статистики Украины.

"Численность имеющегося населения в Украине, по оценке, на 1 июня 2020 г. составляла 41785,8 тыс. человек. В течение января-мая 2020 г. численность населения уменьшилась на 116,7 тыс. человек. Остается существенным превышение количества умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 48 живорожденных", — говорится в сообщении.

По материалам: ukrinform.ru