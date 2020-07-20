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Зеленский наградил посмертно епископа УГКЦ орденом "За заслуги"

20.07.2020 19:38

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил епископа Мукачевской греко-католической епархии Милана Шашика орденом «За заслуги» II степени посмертно.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении епископа Мукачевской греко-католической епархии Милана Шашика орденом «За заслуги» II степени посмертно. Награда присвоена за многолетнюю плодотворную церковную, благотворительную и милосердницкую деятельность", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Милан Шашик умер 14 июля 2020 года на 68-м году жизни. Преосвященный владыка активно занимался развитием церковной жизни на Закарпатье. Его усилиями были возведены и освящены сотни храмов, приходских домов и пасторальных центров. Он воспитал новое епархиальное поколение священников.

Благодаря усилиям Милана Шашика был отреставрирован Ужгородский кафедральный собор, историческая резиденция греко-католических епископов, построена Ужгородская греко-католическая богословская академия.

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Епископ Милан владел многими языками, его знали как авторитетного и харизматичного лидера, духовного проводника, сообщают в пресс-службе.

Как сообщал Укринформ, Милан Шашик родился в Словакии. С 1992 жил и служил в Украине, в 2009 получил украинское гражданство. Мукачевскую греко-католическую епархию Милан Шашик возглавил в 2002 году как Апостольский Администратор, а за 8 лет стал епископом.

По материалам: ukrinform.ru