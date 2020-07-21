Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина ждет на этой неделе делегацию из Ирана

21.07.2020 11:26

Укринформ

Украина не принимает аргумент о человеческой ошибке, когда был сбит самолет Международных авиалиний Украины над Тегераном, ожидает от Ирана беспристрастного расследования и привлечения всех виновных к ответственности и выплаты компенсаций.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы не принимаем аргумент о человеческой ошибке, Иран должен объяснить во всех деталях, что произошло. В современном мире просто взять и сбить самолет одному человеку не под силу, даже если этот человек чрезвычайно коварный, талантливый и полон злых намерений. Мы должны ставить вопрос шире, не о человеческой ошибке, а вообще о функционировании системы управления воздушным пространством Ирана”, — подчеркнул министр.

По его словам, украинская сторона хочет знать, функционировала ли эта система на момент, когда был сбит самолет, функционировала ли она корректно, не было ли вмешательств в ее деятельность и какова все-таки истинная причина того, что был сбит мирный украинский самолет над Ираном, “именно он, а не другие самолеты, которые находились в иранском пространстве”.

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Кулеба отметил, что Украина ожидает, что Иран проведет качественное уголовное расследование и привлечет к ответственности всех виновных.

“Мы все еще настроены на сотрудничество с иранской стороной на основе принципа взаимности”, — отметил он.

Вместе с тем чиновник сообщил, что иранская сторона выразила готовность прибыть в Киев для переговоров о компенсациях уже на этой неделе.

“Вчера мы получили информацию о том, что иранская делегация готова прибыть в Украину уже на этой неделе для ведения переговоров с нами по поводу компенсации. Мы давно настаивали на таком визите, мы готовы к переговорам и рассчитываем на то, что сегодня Иран уже официально подтвердит визит своих представителей и на этой неделе в Киеве состоятся такие переговоры”, — сказал министр.

Вместе с тем он напомнил, что вчера состоялось считывание черных ящиков и, по его информации, оно прошло успешно.

“Несмотря на все объяснения, которые мы слышим от иранской стороны, мы слишком долго ждали передачу черных ящиков для расшифровки. И когда слышим аргументы о том, что самолеты не летали, не было возможности, я хочу заверить вас, что для вопроса транспортировки на расшифровку черных ящиков и Украина, и другие пострадавшие страны были готовы принять экстраординарные меры, включительно с отправкой самолета для того, чтобы ящики как можно быстрее были расшифрованы в авторитетной лаборатории”, — добавил Кулеба.

Как сообщалось, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — два пассажира и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru