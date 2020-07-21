Благодаря спецоперации "Бумеранг" удалось избежать жертв в Луцке — СБУ

21.07.2020 22:28

Укринформ

СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали террориста.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Берестечко — Красниловка" с пассажирами", — говорится в сообщении.

Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды.

Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет.

Читайте также: Баканов о захвате заложников: Делаем все возможное, но такие процессы – непубличные

"Спасибо каждому сотруднику Центра "А" и Антитеррористического центра СБУ, всем правоохранителям за оперативное реагирование и взаимодействие. Ваши профессиональные действия спасли 13 жизней. Люди в безопасности и это — самое главное", — отметил председатель СБУ Иван Баканов.

Он напомнил, что за первое полугодие 2020 года Служба безопасности уже пресекла 3 ​​теракта. Поскольку СБУ уделяет особое внимание борьбе с терроризмом.

"К сожалению, это реальность, в которой сегодня живет наша страна. Она обусловлена ​​различными факторами, в том числе и событиями на востоке и влиянием Российской Федерации на ситуацию в Украине. Однако мы делаем все возможное, чтобы системно противодействовать любым проявлениям терроризма. Это одно из главных направлений деятельности СБУ, и оно будет только усиливаться. Каждый гражданин Украины должен чувствовать себя в безопасности и без страха передвигаться по улицам городов и населенных пунктов", — добавил Баканов.

Читайте также: Президент разговаривал с "луцким террористом" — Мендель

Председатель СБУ высоко оценил координацию абсолютно всех задействованных силовых структур государства при освобождении заложников.

Как сообщалось, утром 21 июня в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с пассажирами. Он заявил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

По данным СБУ, в автобусе находилось 10 пассажиров.

Читайте также: В Луцке освободили всех заложников, террориста задержали

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Луцк для личной координации действий правоохранителей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию с захватом заложников в Луцке под личным контролем.

По материалам: ukrinform.ru