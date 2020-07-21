Дело Новака: НАБУ зафиксировало три эпизода, которые могут свидетельствовать о получении взятки

21.07.2020 18:54

Укринформ

НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получения бывшим руководителем Укравтодора Славомиром Новаком неправомерной выгоды.

Об этом инфрмирует пресс-служба НАБУ.

В ведомстве напомнили, что 21 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро (Польша) по поручению НАБУ и САП в рамках совместной следственной группы сообщили бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 368 УКУ.

"НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем Укравтодора неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог", — уточняется в сообщении.

В НАБУ отметили, что общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро.

По данным НАБУ, в одном из эпизодов речь шла об уплате 10% «консультационных услуг», что составляло свыше 180 тыс. евро. В другом компания-победитель тендера Укравтодора должна была выплатить взнос в специально созданное совместное предприятие в Польше, эквивалент которого составлял на момент совершения преступления свыше 3,5 млн грн.

В еще одном случае речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом 15 тыс. евро за 300-350 тысяч евро.

"В обмен на это экс-руководитель Укравтодора обещал «не заметить» нарушений сроков исполнения контрактов одной из компаний-подрядчиков Укравтодора и не требовать от неё уплаты штрафных санкций", — отмечается в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что особенностью приведенных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше.

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Расследование этих фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2019 года.

"После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное антикоррупционное бюро Польши, в ноябре 2019 года была создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши — работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры г.Варшава. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста", — напомнили в НАБУ.

Таким образом, 20 июля 2020 года НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой г.Варшава разоблачили преступную группу во главе с бывшим и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

"Пяти лицам вручено сообщение о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. Речь идет о: и.о. председателя Укравтодора; двух гражданахПольши; иностранном гражданине, представителе одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; бывшем советнике и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины", — уточняют в НАБУ.

Следствие устанавливает других лиц, вероятных участников преступной группы, отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦАБ) 20 июля задержало бывшего министра транспорта Польши, который также возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака за коррупцию и деятельность в преступной организации.

Впоследствии в НАБУ сообщили, что они вместе с САП и Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

20 июля директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что одно подозрение по данному делу будет объявлено в Украине, остальные объявят польские работники правоохранительных органов. Он добавил, что вопрос о вручении подозрений, задержании и избрании меры пресечения в Украине по данному делу координируется с польскими коллегами.

Вечером 20 июля во Львове детективы НАБУ объявили о подозрении одному лицу в рамках дела, по которому ранее в Польше задержали эксруководителя Укравтодора Славомира Новака.

Сытник также заявил, что не видит необходимости в экстрадиции Новака в Украину. По его словам, нет принципиальной разницы, где будет суд, потому что инкриминируемые действия совместно оценены украинскими и польскими работниками правоохранительных органов.

Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 годы Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с 19 октября 2016 года по 1 октября 2019 года был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

По материалам: ukrinform.ru