Игорный бизнес с декабря лишился оборудования почти на 130 миллионов — полиция

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21.07.2020 01:48

Укринформ

По результатам операций разоблачения игорного бизнеса с конца декабря 2019 года правоохранители изъяли по всей стране соответствующего оборудования на 129 миллионов гривень.

Об этом информирует Департамент стратегических расследований Нацполиции.

«На территории всей страны продолжаются превентивные мероприятия по противодействию игорному бизнесу. Начиная с конца декабря 2019 года, мобильные группы в круглосуточном режиме отрабатывают обращения граждан, которые поступают на линию «102», а также информацию, полученную из собственных источников. На протяжении этого времени полицейские прекратили функционирование 1694 подпольных игорных заведений: 1568 интерактивных клубов и букмекерских контор, 85 залов с игровыми автоматами и 29 для игры в покер, а также 12 казино», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с объектов игорного бизнеса правоохранители изъяли более 32,3 тыс. единиц техники общей стоимостью 129 млн гривень. А именно – 28,4 тысячи единиц компьютерной техники, одну тысячу игровых автоматов, 223 стола для игры в покер и 46 электронных рулеток. Кроме того, изъято более 1,9 млн гривень, полученных от запрещенной деятельности.

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По фактам осуществления игорного бизнеса следователями Национальной полиции и ее территориальными подразделениями открыто 555 уголовных производств, 100 организаторам такой деятельности сообщено о подозрении. 44 обвинительных акта направлены в суд.

В полиции напоминают, что за занятие игорным бизнесом законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа от 170 до 680 тысяч гривень.

По материалам: ukrinform.ru