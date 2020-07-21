Киевстар вводит «Интернет для родителей»

21.07.2020 15:40

Укринформ

Национальный телеком-оператор «Киевстар» вводит новый тариф для лиц от 60 лет, которые активно пользуются интернетом или хотят его освоить — «Интернет для родителей».

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов почтенного возраста — «Интернет для родителей». Он стал частью тарифов, которые Киевстар разработал для абонентов от 60 лет и в которые уже входят «Звонки для родителей», — говорится в сообщении.

По информации компании, новый тариф создан для людей почтенного возраста, которые активно пользуются мобильным интернетом или хотят его освоить.

Как рассказал директор по маркетингу Киевстар Павел Даниман, после запуска тарифа «Звонки для родителей» компания получила много положительных отзывов от людей почтенного возраста, и сейчас этим тарифом уже пользуется более 100 тысяч абонентов. «Но были и те, кто просил более доступный по цене тариф с мобильным и фиксированным интернетом. Поэтому мы решили развивать линейку тарифов для абонентов от 60 лет, у которых стоимость будет меньше, чем в большинстве других коммерческих тарифов», — отметил он.

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По данным оператора, в тарифе «Интернет для родителей» 6000 Мб мобильного интернета и безлимит на популярные социальные сети и мессенджеры, безлимит для звонков в сети Киевстар и 60 минут на номера других операторов и за рубеж. Также без дополнительной платы абоненты смогут пользоваться фиксированным интернетом от Киевстар. Стоимость тарифа — 100 грн в месяц.

Как сообщалось, для тех, кто хочет освоить основные функции смартфона, Киевстар запустил онлайн-школу мобильной грамотности «Смартфон для родителей». Это 10 интерактивных видео, которые содержат пошаговую инструкцию от включения нового смартфона и настройки его под себя до использования мессенджеров и различных приложений. Онлайн-уроки призваны помочь старшему поколению разобраться в возможностях своего девайса.

Фото из открытых источников

По материалам: ukrinform.ru