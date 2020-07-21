После обысков в ОАСК объявили подозрения 12 лицам — НАБУ

21.07.2020 18:00

Укринформ

В рамках уголовного производства, по которому в пятницу в Окружном административном суде города Киева НАБУ проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"17 июля сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе руководителю ГСА (Государственная судебная администрация) и руководителю ОАСК, целью которых был захват государственной власти путем установления контроля над ВККСУ, ВСП, создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей", — говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняется, руководители ОАСК и ГСА подозреваются в злоупотреблении влиянием на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства.

В общем, как сообщают в НАБУ, среди подозреваемых: председатель ОАСК (Павел Вовк — ред.) (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч . 2 ст. 344, ч. 2 ст. 344 УКУ); заместитель председателя ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 УК Украины); заместитель председателя ОАСК ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109; ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 УК); судья ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 УК Украины); судья ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ст. 351-2 УК Украины); 2 судьи ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 УК Украины); председатель ГСА Украины (Зиновий Холоднюк — ред.) (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ст. 351-2 УК Украины); физическое лицо (адвокат) (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 УК Украины); 2 физических лица (адвокаты) (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2 УК Украины); физическое лицо (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 УК Украины).

"Данное производство передано из СБУ в НАБУ и САП для дальнейшего расследования", — отметили в НАБУ.

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По версии следствия, фактически эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных, надуманных административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в июле 2019 года работники НАБУ, Управления спецрасследований ГПУ, СБУ провели обыски в помещениях ОАСК и Суворовского районного суда г. Одессы, и, как следствие, сообщили о подозрении председателю ОАСК и еще трем судьям.

В НАБУ отметили, что тогда судьям инкриминировали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешательство в деятельность судебных органов для создания искусственных препятствий в работе ВККС.

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"Ныне расследование указанного эпизода завершено, идет ознакомление подозреваемых с материалами", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что судья Суворовского районного суда города Одессы уже был освобожден от должности за совершенные им действия из-за нарушения присяги, а остальные трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрения в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о руководителе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда.

В НАБУ уточнили, что, "учитывая исключительную общественную значимость уголовного производства", они обнародуют рассекреченные материалы следственных действий, раскрывающих детали преступления.

В частности, опубликованное НАБУ видео касается эпизода относительно ГСА.

Как сообщалось, ранее в ОАСК заявили, что в их помещении проходят обыски, и что "среди озвученных оснований — расследование "дел Майдана".

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Впоследствии в НАБУ сообщили, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

В НАБУ уточнили, что председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и еще 5 судей этого суда, а также председатель ГСА Зиновий Холоднюк действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над ВККСУ и ВСП.

Фото: НАБУ

По материалам: ukrinform.ru