Рада планирует в 150 раз увеличить штрафы за выбрасывание мусора из окон транспорта

21.07.2020 15:49

Укринформ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об управлении отходами" (№2207-1-д).

Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.

Авторы законопроекта (группа из 16 депутатов) предлагают внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, устанавливая систему ответственности за правонарушения в сфере управления отходами.

Так, за порчу, загрязнение и засорение земель, в частности сельскохозяйственных, химическими веществами и отходами предлагается установить штраф для граждан и должностных лиц в размере от 100 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 6800 грн), для граждан как субъектов предпринимательской деятельности — от 250 до 500 НМДГ (от 4250 до 8500 грн). На сегодняшний день этот штраф составляет 340-1380 грн для граждан и должностных лиц, а для предпринимателей — 850-1700 грн.

За нарушение требований управления отходами во время их сбора, перевозки и обработки граждан и должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 1700 до 6800 грн (100-400 НМДГ), а субъектов предпринимательской деятельности — от 4250 до 8500 грн (250-500 НМДГ). Согласно действующей редакции КУоАП, такой штраф сейчас не превышает ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн.

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Нарушение правил ведения учета отходов, предоставления отчетной информации об управлении отходами с нарушением установленных сроков или с недостоверными данными может грозить должностным лицам и предпринимателям штрафом в 30-50 НМДГ (от 510 до 850 грн), а непредоставление отчетов в течение двух отчетных периодов и повторное нарушение в течение года — штрафом от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн). Сейчас эти штрафы установлены в пределах от 51 грн до 85 грн.

Нарушение установленного порядка представления декларации об отходах или непредставление такой декларации влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц и граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от 1700 до 3400 грн (сейчас штраф составляет 255 грн).

За сокрытие, искажение или отказ от предоставления полной и достоверной информации по запросам должностных лиц и обращениям граждан и их объединений относительно безопасности образования отходов и управления ими, в том числе об их аварийных сбросах и соответствующих последствиях, в законопроекте предлагается установить штраф от 30 до 50 НМДГ (510-850 грн), что на сегодняшний день составляет от 51 до 85 гривень. Повторное же нарушение сможет грозить штрафом от 100 до 200 НМДГ, то есть от 1700 до 3400 грн, чего действующая редакция КУоАП не определяет вообще.

Вместе с тем в 200 раз может увеличиться штраф за передачу отходов с нарушением установленных правил. Так, предлагается налагать на граждан и должностных лиц штраф от 200 до 600 НМДГ (от 3400 грн до 10200 грн), а на субъектов предпринимательской деятельности — от четырехсот до тысячи НМДГ (от 6800 до 17000 грн). На сегодняшний день такие нарушения влекут за собой наложение штрафа на граждан от одного до трех НМДГ (17-51 грн) и на должностных лиц — от двух до пяти НМДГ (51-85).

За нарушение установленных правил и режима эксплуатации установок и производств по обработке отходов, а также полигонов для захоронения отходов (мусоросвалок, шламохранилищ, золоотвалов) в законопроекте предлагается штрафовать должностных лиц и предпринимателей на сумму от 6800 до 17000 грн (от 400 до 1000 НМДГ), что сейчас не превышает пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 85-ти гривень.

Также в 15 раз могут возрасти штрафы за выброс мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов, проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. Предлагается увеличить их размер с 34-170 грн до 1700-2550 грн.

Такого же размера штрафы авторы законопроекта предлагают предусмотреть за выброс мусора за борт речного или маломерного судна, из окон и дверей автобусов, маршрутных такси, троллейбусов или трамваев. Таким образом, наказание может возрасти в 150 раз, ведь сейчас штраф за соответствующие нарушения не превышает 17-ти грн.

В то же время из Кодекса предлагается изъять норму относительно наказания за смешивание либо захоронение отходов, для утилизации которых в Украине существует соответствующая технология, без специального разрешения Минприроды, а также положение о захоронении непереработанных бытовых отходов и превышении установленных лимитов на объемы образования и размещения отходов. Сейчас штрафы за такие нарушения составляют от 34-85 грн (от двух до пяти НМДГ) и 850-1700 грн (от 50 до 100 НМДГ), соответственно.

Кроме того, законопроектом предлагается внедрить Национальный перечень отходов и информационную систему управления отходами, которая позволит значительно упростить систему учета и отчетности, представления деклараций и осуществления разрешительных процедур в сфере управления отходами.

Законопроект предлагает установить порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга, предусмотреть требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начислению платы за такую ​​услугу.

Прогнозируется, что внедрение этих положений позволит решить ряд общенациональных проблем, связанных с бесконтрольным накоплением и захоронением отходов, массовым образованием стихийных свалок, тотальным нарушением требований экологической безопасности в сфере управления отходами и приведет к поступлениям инвестиций в сферу управления отходами.

По материалам: ukrinform.ru