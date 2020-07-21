В “Борисполе” теперь можно предъявлять паспорт в приложении «Действие»
В “Борисполе” теперь можно предъявлять паспорт в приложении "Действие"
21.07.2020 21:47
Укринформ
С сегодняшнего дня в аэропорту «Борисполь» путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение «Дія» вместо обычного.
Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утвердила Государственная авиационная служба Украины", — сообщил он.
В то же время министр отметил, что эта опция касается только внутренних рейсов и особенно актуальна сейчас, в период карантина.
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"После прибытия в аэропорт необходимо открыть приложение "Дія" и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешено совершить полет", — сообщил Криклий.
По материалам: ukrinform.ru