В “Борисполе” теперь можно предъявлять паспорт в приложении "Действие"

21.07.2020 21:47

Укринформ

С сегодняшнего дня в аэропорту «Борисполь» путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение «Дія» вместо обычного.

Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утвердила Государственная авиационная служба Украины", — сообщил он.

В то же время министр отметил, что эта опция касается только внутренних рейсов и особенно актуальна сейчас, в период карантина.

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"После прибытия в аэропорт необходимо открыть приложение "Дія" и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешено совершить полет", — сообщил Криклий.

По материалам: ukrinform.ru