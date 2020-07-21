В Нацполиции проведут гендерное оценивание

21.07.2020 06:08

Укринформ

Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, замглавы НПУ Александр Фацевич и руководитель проектного офиса в Киеве Женевского центра управления в секторе безопасности Андрис Заринс подписали Меморандум о сотрудничестве по гендерному оцениванию Нацполиции.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

«Подписание меморандума поможет нам достичь высоких стандартов профессиональной и личной добросрвестности, а также дальнейшего обеспечения высшего уровня соответствия деятельности Национальной полиции Украины международным обязательствам Украины для интеграции лучших практик в сфере гендерного равенства», — заявила Павличенко.

Она также отметила, что проведение гендерного оценивания (самооценивания) в Нацполиции Украины послужит примером и будет взято за основу для других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляет и координирует МВД.

Читайте также: Достижение гендерного равенства в Украине должно быть целью всех госпрограмм — Стефанишина

Со своей стороны Заринс сообщил, что проведение гендерного оценивания является продолжением пятилетнего сотрудничества с Нацполицией, и его результат поможет выявить действенные механизмы и понять, что стоит изменить для улучшения дальнейшего продвижения гендерной политики.

Фацевич добавил, что подписание этого меморандума повысит эффективность службы в ведомстве на пользу общества.

Заместитель главы НПУ также сообщил, что в дальнейшем планируется создание совместной рабочей группы с международными коллегами относительно проведения гендерного оценивания Национальной полиции Украины.

Павличенко поблагодарила правительство Канады и Женевский центр управления в секторе безопасности за поддержку, и Нацполицию — за открытость и готовность к проведению оценивания.

Читайте также: ООН планирует реализовать в Украине гендерных проектов на $2,1 миллиона

«Благодаря совместной работе с проектным офисом в Киеве Женевского центра управления в секторе безопасности, мы сможем разработать надежные стандарты, политики, программы и учебные ресурсы с целью привлечения на службу в правоохранительные органы большего количества женщин, удержания их на службе и сможем сделать внутренние процедуры более современными», — пояснила заместитель министра.

Отмечается, что меморандум был подписан в рамках проекта международной технической помощи «Проект поддержки возможностей Национальной полиции Украины в реализации стратегических реформ».

Фото: mvs.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru