В ОП говорят, что Президент уговорил террориста сдаться и отпустить заложников

21.07.2020 23:13

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Президент Владимир Зеленский уговорил злоумышленника в Луцке сдаться и отпустить всех заложников.

Об этом Тимошенко написал в Facebook.

"Тяжелый день в Луцке. Благодаря Президенту удалось избежать жертв. Сначала Президент уговорил злоумышленника отпустить 3-х заложников — пожилую женщину, подростка и беременную девушку. Затем — отпустить всех других и сдаться злоумышленнику", — написал Тимошенко.

Он также поблагодарил СБУ и Национальной Полиции за слаженную работу ради безопасности людей.

Читайте также: Терроризму нет места в Украине: Зеленский приветствует освобождение заложников

Как сообщалось, в Луцке освобождены все заложники из автобуса, террорист задержан.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Настоящее имя подозреваемого в захвате заложников — Максим Кривош, он дважды судим, отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления.

В Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков для личной координации действий правоохранителей.

Читайте также: Аваков о "луцком террористе": Его ждет очень долгий тюремный срок

Сначала вечером было уволено трех заложников, а около 22 часов состоялся штурм автобуса работниками силовых структур. Всех заложников освободили, террориста задержали.

По материалам: ukrinform.ru