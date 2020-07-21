В Украине подтвердили 60 166 случаев COVID-19, за сутки — 673

21.07.2020 08:39

Укринформ

В Украине по состоянию на 21 июля лабораторно подтверждено 60 166 случаев COVID-19, из них за сутки — 673.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 20 новых летальных случаев. Выздоровели 760 пациентов.

Всего в Украине зарегистрировано 1 518 смертей от COVID-19. Выздоровели — 32 199. Болеют сейчас — 26 449 человек.

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Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 651 случай коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru