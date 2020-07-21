Вступительная кампания: за консультациями в МОН уже обратились почти 5 тысяч человек

21.07.2020 01:34

Укринформ

С 30 июня в Минобразования и науки работает консультационный центр, услугами которого могут воспользоваться абитуриенты.

За первые три недели его работы предоставлено более 1400 телефонных консультаций и обработано свыше 500 электронных обращений, сообщает МОН.

Как отмечается, кроме того, при поддержке Правительственного контактного центра на сайте МОН заработал чат-бот. И пока что он пользуется наибольшей популярностью – с его помощью предоставлено 3216 консультаций.

“Применение различных каналов коммуникации, которые позволяют максимально охватить аудиторию абитуриентов и оперативно ответить на все их вопросы, а также распространить важную информацию, дает нам уверенность, что вступление пройдет слаженно и максимально прозрачно. Не позднее 24 июля во всех вузах должна начаться регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы на базе полного общего среднего образования. А основной этап вступительной кампании стартует 1 августа с регистрации электронных кабинетов. На протяжении всего периода вступительной кампании МОН будет широко освещать все ее этапы и оказывать всяческую поддержку абитуриентам”, – отметил вр.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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Ответы на самые распространенные вопросы, которые МОН традиционно получает во время вступительной кампании, размещены также на сайте министерства в разделе Вступление 2020. Этот раздел постоянно обновляется – в нем можно найти новости, инфографику и видеоразъяснения по наиболее актуальным вопросам.

Для абитуриентов с временно оккупированных территорий, благодаря объединению ресурсов МОН, Правительственного контактного центра и Фонда “Открытая политика”, с 12 февраля 2020 года работает отдельная горячая линия 0800 504 425. В целом потенциальным абитуриентам с ВОТ предоставлено более 3500 консультации.

Профильная группа “Вступление 2020” в Facebook, которую создало МОН, и в которую также можно написать свои вопросы, сейчас насчитывает почти 15 тыс. участников.

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Напомним, с 30 июня работают консультационные линии и прием граждан по вступительной кампании. Они будут работать до 15 сентября включительно. Абитуриенты, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы относительно проведения вступительной кампании, в частности, регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и т. д.

По материалам: ukrinform.ru