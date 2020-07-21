Украина и Китай разработают общую стратегию в сфере культуры — Ткаченко

21.07.2020 18:20

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и Посол Китая Фань Саньжун провели онлайн-встречу, где обсудили реализацию совместных культурных проектов в сфере национального наследия, туризма, креативных индустрий, кинопроизводства.

Об этом сообщает пресс-служба МКИП в Facebook.

"Договорились разработать общую стратегию развития сферы культуры. Господин Посол открыт для обсуждений и готов рассмотреть все программы и идеи. Некоторые из них точно включим в план культурного обмена между нашими странами", — заявил Ткаченко.

По материалам: ukrinform.ru