Украина и Китай разработают общую стратегию в сфере культуры — Ткаченко
Украина и Китай разработают общую стратегию в сфере культуры — Ткаченко
21.07.2020 18:20
Укринформ
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и Посол Китая Фань Саньжун провели онлайн-встречу, где обсудили реализацию совместных культурных проектов в сфере национального наследия, туризма, креативных индустрий, кинопроизводства.
Об этом сообщает пресс-служба МКИП в Facebook.
"Договорились разработать общую стратегию развития сферы культуры. Господин Посол открыт для обсуждений и готов рассмотреть все программы и идеи. Некоторые из них точно включим в план культурного обмена между нашими странами", — заявил Ткаченко.
По материалам: ukrinform.ru