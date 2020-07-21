Украина запускает проект по поддержке и защите журналистов на оккупированных территориях
Украина запускает проект по поддержке и защите журналистов на оккупированных территориях
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21.07.2020 15:28
Укринформ
МИД Украины и ряд общественных организаций начинают масштабный проект по поддержке общественных и профессиональных журналистов, которые подвергаются давлению и пыткам на оккупированных частях Донбасса и АР Крым.
Об этом во время дискуссии на тему «НЕсвободы слова на временно оккупированных территориях Украины» заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы, как Министерство иностранных дел, объявляем о запуске долгосрочной кампании по защите тех, кто сегодня выполняет эти функции (журналиста — ред.) Я хочу объявить одиннадцать фамилий людей, которые сегодня за решеткой за свой активизм", — заявила Джапарова, добавив, что речь идет об освещении событий в Крыму во время задержания российскими силовиками крымских татар.
Пресс-конференция «НЕсвобода слова на временно оккупированных территориях Украины» / Фото: Евгений Котенко
По материалам: ukrinform.ru