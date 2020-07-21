Украинских сельхозработников в Таллинне протестуют на коронавирус
Украинских сельхозработников в Таллинне протестуют на коронавирус
21.07.2020 17:43
Укринформ
В Таллиннском аэропорту сделают тест на коронавирус пассажирам чартерного рейса с сезонными работниками с Украины.
Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на Торгово-сельскохозяйственную палату Эстонии, которая организовала чартер.
Согласно ее данным, самолет из Киева доставит около 170 сотрудников, которые в основном будут работать в животноводческих и садоводческих предприятиях Эстонии. Перед этим у них возьмут тест на коронавирус, который будет проводиться методом молекулярной диагностики лаборатория SYNLAB. Результаты теста должны быть получены утром 22 июля и сообщены работодателям. Повторный тест будет сделан в конце карантина, ответственность за это несут работодатели, которые пригласили рабочих и которые также оплатят все расходы по тестированию.
«Рабочих, которые прибыли спецрейсом, встретят в аэропорту представители работодателей, которые обеспечат их перевозку до места размещения в Эстонии и соблюдение карантинных требований», — уточнил член правления Торгово-сельскохозяйственной палаты Эстонии Вахур Тиниссоо.
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Как сообщалось, в связи с тем, что регулярное авиасообщение между Украиной и Эстонией до сих пор не восстановлено, эстонская Торгово-сельскохозяйственная палата решила организовать чартерный рейс из Киева в Таллинн, которым прибудут сезонные сельхозработники.
Правительство Эстонии разрешило работникам с Украины въезд в Эстонию 6 июля с условием, что они дважды пройдут тест на коронавирус и проведут в карантине 14 дней.
Граждане Украины могут въезжать в Эстонию без визы на срок до 90 дней, но работа в Эстонии возможна только по рабочей визе, которая выдается на основании «регистрации краткосрочной работы». Это позволяет работать в Эстонии всего девять месяцев в году.
По материалам: ukrinform.ru