Абоненты "Киевстар" собрали более 4 миллионов для детских больниц

22.07.2020 16:21

Укринформ

Мобильный оператор «Киевстар» благодаря благотворительным взносам своих абонентов собрал более 4 млн грн для детских больниц в рамках реализации совместного проекта «Детская надежда».

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«Сборы для совместной инициативы Киевстар и Международного благотворительного фонда «Украинская биржа благотворительности» (МБФ УББ) «Детская надежда» превысили сумму в 4 миллиона гривень. Все привлеченные средства идут на обеспечение детских больниц современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул директор по корпоративным коммуникациям Киевстар Анна Захараш, инициатива «Детская надежда» каждый раз доказывает теорию маленьких добрых дел — вместе тысячи небольших пожертвований составили уже четыре миллиона, на которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. «От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые присоединились к инициативе и продолжают поддерживать ее, несмотря на обстоятельства, ведь болезни не идут на карантин», — сказала она.

В свою очередь директор «Украинской биржи благотворительности» Ирина Гуцал подчеркнула, что абоненты Киевстар благодаря совместному проекту «Детская надежда», стали не просто благотворителями, а именно теми людьми, которые системно помогают осовременивать украинские медицинские учреждения и спасать как можно больше детских жизней. «4 000 000 гривень — это десятки единиц важнейшего оборудования, без которого врачам не справиться со сложными болезнями детей. Это 21 отделение в 14 больницах, которые получили уже помощь. Спасибо за то, что вы ежедневно становитесь чьей надеждой на жизнь и помогаете тяжелобольным детям вовремя получить медицинскую помощь», — подчеркнула она.

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По данным Киевстар, на средства, которые перечисляли абоненты Киевстар с помощью СМС-сообщений, в частности, было закуплено и передано оборудование и материалы для 21 отделения в 14 детских больницах по всей Украине — для Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова, Национального института рака, НДСБ «ОХМАТДЕТ», Центра детской кардиологии и кардиохирургии, Института нейрохирургии имени А.П. Ромоданова и Института сердца Минздрава Украины в Киеве; Одесской областной детской больницы и городской детской клинической больницы №3 в Одессе; Днепропетровской областной детской больницы, городской детской клинической больницы №6 и Областного клинического центра детской кардиологии и кардиохирургии в Днипре; Львовской областной детской клинической больницы «ОХМАТДЕТ» и Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове. В ближайшее время будет закуплено оборудование еще для 3 больниц.

Основная цель проекта «Детская надежда» — помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями, которую удается реализовывать благодаря благотворительным СМС-сообщениям неравнодушных абонентов Киевстар. К инициативе уже присоединились почти 60 тысяч абонентов национального мобильного оператора, 13 тысяч из которых настроили регулярные пожертвования и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. За полтора года существования инициативы были отправлены более 200 тысяч благотворительных СМС-сообщений. Средний размер пожертвования для инициативы «Детская надежда» составляет 15 гривень.

В Киевстар напомнили, что все абоненты предоплаченной связи имеют возможность выбрать направление помощи (онко- или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днипро, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривень, или регулярным — 2, 5, 10, 15 и 20 гривень. Регулярные пожертвования будут осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн

Проект осуществляется в партнерстве с МБФ «Украинская биржа благотворительности» (УББ), которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и детально знает их реальные потребности. Из средств, которые абоненты передают через СМС, не взимаются налоги. 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта.

Как сообщал Укринформ, в течение карантина Киевстар поддерживает медицинских работников по всей Украине. За это время мобильный оператор начислил бонусы в эквиваленте 150 грн 68 тысячам врачей и медсестер из реестра медицинских работников Украины. 58 тысяч из них получили бонус дважды (учитывалась дата подачи заявки и продление срока действия карантина). В июне всем 68 тысячам медиков, которые ранее получили бонусы, Киевстар предоставил доступ к безлимитному интернету на 90 дней — без дополнительных оплат.

Фото из открытых источников

По материалам: ukrinform.ru