Кому и сколько добавят к пенсии: в ПФУ разъяснили механизм перерасчета

Главное Общество
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Пенсионный фонд Украины сокращает число пенсионеров и внедряет новые методики для расчета пенсий, поэтому разбогатеть за счет незначительных повышений выплат не получится.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Перерасчет пенсий.
Перерасчет пенсий, кому и сколько добавят, разъяснение ПФУ. Фото: vesti-ua.net.

По информации ПФУ, очередное повышение пенсий путем перерасчета должно состояться в марте 2021 года.

Однако, как отметили в фонде, повышение коснется только расчетного размера пенсий, а не сумм, которые фактически пенсионеры получают на руки. В среднем, в результате перерасчета размер пенсий может увеличиться на 15%.

Например, если расчетный размер пенсии составляет 2400 гривен, то после перерасчета он составит 2760 гривен. Вместе с тем, при расчетной пенсии в 1500 гривен, новый размер останется на уровне прожиточного минимума, который с декабря 2020 года будет составлять 1769 гривен.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерам Украины повысят выплаты.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В Москве пикетировали в поддержку украинских политзаключенных

Таисия Слепцова

Вступил в силу закон о статусе пропавших без вести

Таисия Слепцова

В «Голосе» посчитали, что на возвращение переселенцев домой надо до 40 миллиардов

Таисия Слепцова

Добавить комментарий