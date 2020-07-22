Кулеба прокомментировал приговор руководителю российского "Мемориала": Это война с правдой об Украине

22.07.2020 19:11

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что приговор российскому историку Юрию Дмитриеву непосредственно касается и Украины, является войной с правдой об истории Украины в составе СССР.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Этот приговор непосредственно касается и нас — это война с правдой об истории Украины в составе СССР. Юрий Дмитриев является жертвой стремления российского государства затоптать историческую память и тех, кто ее бережет. Результат будет противоположным. Еще больше людей захотят узнать правду. И не только о Дмитриеве, но и о том, что он нашел в земле и в архивах", — подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что в среду историку вынесли приговор — 3,5 года лишения свободы в колонии.

Он отметил, что ситуация с Дмитриевым была бы "войной чисто с правдой российской истории", но историк исследовал сталинский Большой террор и открыл миру страшную тайну Сандармоха — урочища, в котором по приказу Сталина в течение всего одной недели осенью в 1937 году были уничтожены тысячи политзаключенных.

"Среди них были сотни украинцев. Там скосили наших лучших, украинское Расстрелянное возрождение: Валерьяна Пидмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антина Крушельницкого, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика и других", — напомнил министр .

Как сообщалось, руководителя карельского отделения правозащитной организации "Мемориал", российского историка Юрия Дмитриева 22 июля приговорили к 3,5 годам колонии по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

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Дмитриев также является известным публицистом и исследователем политических репрессий в Карелии в период 1930-1940-х годов, трагических событий вокруг строительства Беломорско-Балтийского канала и преступлений ГУЛАГа. Его арестовали в декабре 2016 года по анонимному доносу и обвинили в изготовлении детской порнографии. В защиту правозащитника и против надуманного обвинения выступили известные общественные деятели и правозащитные организации России, признали его политическим заключенным.

В апреле 2018 года правозащитника признали невиновным, но позже снова арестовали по апелляции против решения суда в его оправдание.

"Мемориал" считает дело Дмитриева политическим: он в 1997 году нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.

В поддержку Дмитриева писали письма нобелевские лауреаты, российские деятели культуры, иностранные ученые.

По материалам: ukrinform.ru