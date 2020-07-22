На украинском впервые вышла "Черная книга" — собрание свидетельств о Холокосте

22.07.2020 20:24

Укринформ

Впервые вышел в печати украинский перевод свидетельств о Холокосте «Черная книга», написанный на основе собранных Еврейским антифашистским комитетом свидетельств.

Об этом Укринформу сообщил директор издательских проектов Фонда «Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Олег Шовенко.

«Это большая удача, что нам удалось поддержать издательство «Черной книги» Гроссмана и Эренбурга на украинском языке. Это был первый проект, который сразу после войны документировал преступления нацистов против евреев на территории Советского Союза. И он содержит важные факты об этих событиях. Кроме того, появление такой книги — важная веха на пути осмысления трагедии и распространения знания не только о фактах, но и о восприятии трагедии ее современниками», — акцентировал Шовенко.

Он отметил, что выдать «Черную книгу» именно на украинском языке было чрезвычайно важно, ведь ее главный раздел касается того, что происходило в Украине.

"Именно в Украине была уничтожена большая часть евреев Советского Союза», — пояснил Шовенко.

В «Черной книге» говорится о преступном повсеместном уничтожении евреев фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и лагерях уничтожения в Польше во время войны 1941-1945 годов. Она рассказывает о человеческих страданиях и человечности, предательстве и верности, отчаянии и храбрости.

В фонде также уточняют, что оригинальный текст книги был набран еще в 1947 году.

Авторы собирали бесценные свидетельства очевидцев на протяжении войны и в послевоенные годы. Однако в результате развертывания антисемитской кампании в СССР сборник тогда так и не был издан. Впервые книгу издали в Иерусалиме в 1980 году на основе материалов, которые дочь Ильи Эренбурга Ирина нашла в личном архиве отца.

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На украинском «Черная книга» вышла в издательстве «Дух и Литера» при содействии Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». В ее основу положено иерусалимское издание 1980 года, которое сопровождается новыми подробными примечаниями. Это первое издание в украинском переводе одного из первых собраний свидетельств о Холокосте в Восточной Европе.

Фото: duh-i-litera.com

По материалам: ukrinform.ru