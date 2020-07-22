Президент рассказал, как по телефону договаривался с "луцким террористом"

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22.07.2020 01:56

Укринформ

Президент Владимир Зеленский рассказал о коммуникации с террористом, который удерживал 13 заложников в Луцке.

Об этом он рассказал в видео, распространенном Офисом президента.

"Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии, принимали эти перерывы, она все понимала. Мы хотели держали все на контроле что происходит, потому что действительно немножечко не поняли требования, из-за чего это происходит надо было понять. Если даже говорить о требованиях отпустит ли он людей, потом появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, но еще в Луцке есть такие места", — рассказал Президент.

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По словам Главы государства, в течение 9 часов с Максимом Плохим (Кривошем — ред.) беседовали психологи и переговорщики. При этом мужчина угрожал и хотел только одного – "чтобы были выполнены его требования".

Зеленский уверен, что штурм был бы результативным, "но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди". Поэтому президент решил поговорить с террористом по телефону – "попробовать получить возможность, чтобы он отпустил людей".

"Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека и я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через пол часа выпускает всех людей. Примерно так и произошло. 30-40 минут и он отпустил заложников. И для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы не можем рисковать жизнью хотя бы одного человека, то… я с такими принципами живу, жил и буду жить. Поэтому имеем результат. Результат – все живы. Мы не боремся за рейтингами. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность", — подчеркнул Президент.

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Как сообщалось, в Луцке освобождены все заложники из автобуса, террорист задержан. В результате штурма никто не пострадал.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 10 пассажирами. Настоящее имя подозреваемого — Максим Кривош, он дважды судим, отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления.

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Около 22 часов состоялся штурм автобуса работниками силовых структур. Заложники были освобождены, а террорист — задержан.

По материалам: ukrinform.ru