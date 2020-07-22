Среди освобожденных заложников нет раненых, других взрывных устройств террорист не заложил — МВД

21.07.2020 22:39

Укринформ

Среди освобожденных из автобуса в Луцке заложников нет раненых и никакой другой взрывчатки нигде не заложено.

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга после завершения спецоперации по освобождению заложников, которых удерживал 12 часов луцкий террорист, сообщает корреспондент Укринформа.

"Никаких раненых нет, никакой иной взрывчатки, которая была заложена в других местах, нет", — сказал Аваков.

В то же время, министр сообщил, что у задержанного террориста был пистолет и боевая граната.

"Угроза действительно была, но все уже в прошлом", — отметил Аваков.

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Напряженным и довольно опасным моментом, по его словам, была ситуация, когда заместитель министра внутренних дел Евгений Коваль подошел к автобусу и вел переговоры с террористом, а тот выстрелил через окно, и пуля прошла в 17-20 см от правоохранителя.

Как сообщалось, в Луцке освобождены все заложники из автобуса, террорист задержан.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Настоящее имя подозреваемого в захвате заложников — Максим Кривош, он дважды судим, отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления.

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В Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков для личной координации действий правоохранителей.

Около 22 часов состоялся штурм автобуса работниками силовых структур, в результате которого террорист был задержан, а заложники — освобождены.

По материалам: ukrinform.ru