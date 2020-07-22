США объявили миллионную награду за информацию о двух хакерах из Украины

22.07.2020 15:55

Укринформ

Государственный департамент США объявил о вознаграждении до $1 млн за информацию, которая приведет к арестам граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко за участие в транснациональной киберпреступности.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, обнародованном в среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Киберпреступники не соблюдают и не уважают верховенства права ни в одной стране. Поскольку их криминальные возможности распространяются по всему миру, мы приветствуем сотрудничество и координацию всех правительств для привлечения этих преступников к ответственности и защиты невинных граждан по всему миру", — отмечается в заявлении.

Следует…

По материалам: ukrinform.ru