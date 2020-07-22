В аэропорту Таллинна у трех украинских заробитчан обнаружили коронавирус

22.07.2020 17:24

Укринформ

Из 170 украинских рабочих, которые во вторник, 21 июля, прибыли в Таллинн специальным чартером эстонской Торгово-сельскохозяйственной палаты, как минимум трое заражены коронавирусом.

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на и.о. гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Она напомнила, что прилетевших чартерным рейсом украинских работников протестировали на коронавирус прямо в Таллиннском аэропорту. Результаты тестов троих из них оказались положительными. Еще один тест пока находится на стадии анализа.

Все прилетевшие в Таллинн украинские работники в течение 14 дней будут находиться в карантине. Повторный тест будет сделан в конце карантина, ответственность за это несут пригласившие работников работодатели, которые также оплатят все расходы по тестированию.

Как сообщалось, в связи с тем, что регулярное авиасообщение между Украиной и Эстонией пока не возобновлено, эстонская Торгово-сельскохозяйственная палата решила организовать чартерный рейс из Киева в Таллинн для сезонных сельхозработников.

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Правительство Эстонии 6 июля разрешило работникам из Украины въезд в страну с условием, что они дважды пройдут тест на коронавирус и проведут в карантине 14 дней.

Граждане Украины могут въезжать в Эстонии без визы на срок до 90 дней, но работа в Эстонии возможна только по рабочей визе, выдаваемой на основании «регистрации краткосрочной работы». Это позволяет работать в Эстонии в общей сложности девять месяцев в год.

По материалам: ukrinform.ru