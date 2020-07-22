В Киеве прощаются с военным медиком Николаем Ильиным

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22.07.2020 11:07

Укринформ

В Соборе Святого Александра в Киеве проходит церемония прощания с военным медиком Николаем Ильиным, убитым русскими оккупантами под Зайцево.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Побратимы и друзья пришли почтить погибшего. Церемония прощания продлится до 13:00.

Сержант Николай Ильин родился в 1984 году в Беларуси. В 2006 году приехал в Эстонию и имел статус беженца. В 2016 году получил эстонское гражданство, отказавшись от белорусского. Ильин проходил военную службу в подразделении ВСУ на законных основаниях. Согласно действующему законодательству, а именно по Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных силах Украины.

Как сообщалось, 13 июля на запрос украинской стороны СЦКК в координации с СММ ОБСЕ была спланирована эвакуация тела погибшего военнослужащего ВСУ лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего в "серой зоне" в районе Зайцево. При этом военнослужащие ВСУ получили со стороны российских оккупационных сил гарантии безопасности и обязательства относительно прекращения огня в районе Зайцево (Жованки) в период с 14:00 до 18:00 13 июля.

Однако во время эвакуации невооруженная эвакуационная группа, которая была маркирована белыми повязками на жилетах и ​​белыми касками, попала в засаду вооруженных формирований российских оккупационных сил. Сначала был обстрелян военнослужащий, который шел впереди группы, ему на помощь бросился медик Николай Ильин, который также был обстрелян и получил ранения, несовместимые с жизнью. После этого эвакуационная группа с еще одним травмированным офицером отступила.

В дальнейшем оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности для поиска украинской стороной раненого военного.

16 июля тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя было передано на контролируемую правительством Украины территорию. 17 июля на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело военного медика Николая Ильина.

После получения тела стало известно, что российские оккупанты на Донбассе совершили надругательство над ним. Об этом свидетельствуют имеющиеся в Укринформе фотографии. Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя публиковать. По непонятным причинам, оно было распорото от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами. Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также выкладывалось видео, как в голове трупа медика торчит нож.

21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что установлена картина событий на Донбассе и есть все основания говорить именно о военном преступлении и вероломном сознательном убийстве украинского медика.

21 июля на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело третьего украинского защитника, который был ранен во время обстрела эвакуационной группы под Зайцево 13 июля и умер из-за того, что оккупанты отказывались предоставить украинской стороне разрешение на его поиски в "серой зоне". В настоящее время проводится идентификация личности.

Фото: Общественное радио/Григорий Пырлик

По материалам: ukrinform.ru