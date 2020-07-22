В ОАСК не могут передать судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что они в отпуске

22.07.2020 19:53

Укринформ

В Окружном административном суде города Киева (ОАСК) заявили, что не могут передать 8 своим судья повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

Об этом говорится в разъяснении ОАСК по поводу повесток о вызове в НАБУ, обнародованном на сайте суда.

В суде заявили, что 20 июля получили из НАБУ повестки о вызовах на допросы председателя суда Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судью-спикера ОАСК Богдана Санина и судей Игоря Качура, Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченко, Виктора Шулежко, Владимира Келеберды.

"С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу, считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках в соответствии с утвержденным графиком отпусков", — сообщили в ОАСК.

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В суде отмечают, что об этих обстоятельствах ОАСК официально уведомил НАБУ.

"В связи с этим считаем, что требования УПК относительно заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае соблюдены. При этом вызовы осуществлены одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей и дальнейшем оправдании попытки применить меры обеспечения к указанным судьям. Более того, осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых", — подчеркнули в судебном учреждении.

Как сообщалось, ранее в ОАСК заявили, что в их помещении проходят обыски и что "среди озвученных оснований — расследование "дел Майдана".

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Впоследствии в НАБУ сообщили, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации (ГСА).

В НАБУ уточнили, что председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и еще 5 судей этого суда, а также председатель ГСА Зеновий Холоднюк действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККСУ и ВСП.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому в ОАСК НАБУ проводило обыски, на допрос в НАБУ вызваны 10 подозреваемых лиц.

По материалам: ukrinform.ru