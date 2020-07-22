В полиции рассказали, зачем и на сколько усилили меры безопасности в регионах

22.07.2020 00:52

Укринформ

МВД ввело режим безопасности в 9 областях Украины на период, необходимый для отработки контактов луцкого террориста Максима Кривоша и дальнейшего расследования ситуации, которая имела место в Луцке 21 июля.

Об этом рассказал глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Безусловно, это превентивная мера, связанная с этим чрезвычайным случаем, квалифицированным по ст. 258 Уголовно-процессуального кодекса, террористические акты, 147, захват заложников. Для того чтобы с превентивно-профилактической целью обезопасить, такое усиление является абсолютно естественным", — рассказал Шевченко.

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По его словам, усиление безопасности в украинских регионах продлится до тех пор, пока правоохранители сочтут необходимым, поскольку идет еще оперативная отработка всех возможных контактов и связей злоумышленника для расследования ситуации.

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Напомним: ранее Национальная полиция усилила меры по обеспечению публичной безопасности и порядка в девяти регионах Украины, а именно на территориях Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

По материалам: ukrinform.ru