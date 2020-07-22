Все есть в материалах дела: адвокат Дугарь опроверг заявление МВД по экспертизам

22.07.2020 19:45

Укринформ

Адвокат подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь заявляет, что данные измерения ее роста, тестирования на полиграфе, а также почерковедческой экспертизы, которая не нужна вообще, есть в материалах дела.

Утверждение МВД о том, что Дугарь якобы отказывается проходить экспертизы Виталий Коломиец опроверг в видео в Facebook.

"Что касается того, что Яна якобы отказалась от измерения роста. Вот, пожалуйста, экспертиза СМЭ касательно роста Яны. Она без обуви — 175 см. Эта экспертиза в апреле получена и предоставлена ​​стороне обвинения", — сказал Коломиец.

По его словам, правоохранители рассказывали, что у них рост женщины-разведчицы в пределах 167-174 см. "Но открываем их экспертизу от 20.09.2019, и у них получается 168 см. Но они дают себе погрешность в 3, 5 см, то есть, это может быть 164, 5 или 171. Напоминаю, Яна без обуви 175 см, и совершенно никак не подходит по росту по их параметрам", — уточнил защитник.

Комментируя заявления, Дугарь якобы отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого, адвокат сообщил, что только в 17 томе уголовного производства содержатся материалы касательно 3-4 допросов Дугарь.

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"Что касается того, что Дугарь "отказалась от прохождения судебно психиатрической экспертизы", это полный бред, потому что Яна — военнослужащий, и она постоянно проходит обследования у психиатров в составе медкомиссии, и соответственно, она вменяемый здоровый человек, и они имеют доступ к ее медицинской документации», — сказал Коломиец.

Комментируя утверждение МВД, что Дугарь якобы отказалась от прохождения полиграфа, он заявил, что "этой экспертизе более полугода; она есть и у стороны обвинения, вот она".

Данные почерковедческой экспертизы, от которой Дугарь тоже, якобы, отказалась, есть в материалах дела, хотя, как добавил адвокат, вообще непонятно, для чего правоохранители ее проводили, потому по его словам, это не входит в предмет доказывания.

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«Почерковедческую экспертизу они провели. Для прокуроров — том 36, начиная с 163 страницы. Не нужна абсолютно, но она есть, сделана», — заявил Коломиец.

Он также пообещал позже дать подробные ссылки на все документы, которые он показывал в своем видеообращении.

Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Следствие подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

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25 мая Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

17 июля Печерский районный суд города Киева принял решение ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства по факту убийства Шеремета до 14 августа.

20 июля в МВД сообщили, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь не имеет неопровержимого алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве журналиста Павла Шеремета.

По материалам: ukrinform.ru