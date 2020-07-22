За фейковые минирования надо сажать за решетку с конфискацией имущества — Геращенко

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22.07.2020 05:23

Укринформ

Сообщения о минировании инфраструктурных объектов не должны быть безнаказанными, если они оказываются фейками — за это надо сажать на 6 – 7 лет за решетку, а еще и конфисковать имущество.

О такой инициативе главы МВД Арсена Авакова напомнил в эфире ТСН заместитель министра Антон Геращенко.

"Аваков инициировал усиление ответственности за минирование фейковых моментов. Мы хотим, чтобы за это давали по 6 – 7 лет лишения свободы и конфискацию имущества", – заявил Геращенко.

Он говорит, что каждый случай ложных сообщений о минировании отследят правоохранители, причастных людей найдут и привлекут к ответственности.

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Напомним: 15 июля Кабинет Министров Украины поддержал законопроект об усилении ответственности за ложное минирование. Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада.

Предлагают наказывать злоумышленников заключением от 4 до 8 лет с конфискацией имущества. Сейчас же за фейкове минирование наказывают лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

По материалам: ukrinform.ru