Зеленский недоволен освобождением заложников в Луцке — источник
Глава государства возмущен тем, что произошло вчера во время спецоперации по задержанию террориста «Максима Плохого».
Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.
«Наш инсайдер из ОП сообщает, что Зеленский недоволен вчерашним задержанием луцкого террориста. А точнее тем цирком с БТР-ом и гранатой, которые были устроены для «красивой картинки».
Теперь в соцсетях все говорят не об освобождении, а высмеивают клоунаду с БТР-ом».
Как известно, террорист, после 12 часов переговоров добровольно сдался полиции. На видео видно, как «Максим Плохой» выходит из автобуса и около минуты ждет, пока его задержат. Далее его сковывают наручниками трое правоохранителей… Из автобуса начинают выходить заложники, и в это время к автобусу подъезжает БТР с группой захвата.
А теперь смотрите все как было.Спокойной ночи. Я удивился, сильно …Подпишитесь обязательно на наш телеграм, чтобы ничего важного не пропустить. Видео со второй камеры в телеграме лежит.)https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ
Gepostet von Андрей Павловский am Dienstag, 21. Juli 2020
Напомним, ранее мы писали, что в соцсетях высмеивают освобождение заложников в Луцке.