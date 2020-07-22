Зеленский недоволен освобождением заложников в Луцке — источник

Глава государства возмущен тем, что произошло вчера во время спецоперации по задержанию террориста «Максима Плохого».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

«Наш инсайдер из ОП сообщает, что Зеленский недоволен вчерашним задержанием луцкого террориста. А точнее тем цирком с БТР-ом и гранатой, которые были устроены для «красивой картинки».

Теперь в соцсетях все говорят не об освобождении, а высмеивают клоунаду с БТР-ом».