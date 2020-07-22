Зеленский недоволен освобождением заложников в Луцке — источник

Общество
Христина Качоровська0
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Глава государства возмущен тем, что произошло вчера во время спецоперации по задержанию террориста «Максима Плохого».

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — pikabu.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

«Наш инсайдер из ОП сообщает, что Зеленский недоволен вчерашним задержанием луцкого террориста. А точнее тем цирком с БТР-ом и гранатой, которые были устроены для «красивой картинки».

Теперь в соцсетях все говорят не об освобождении, а высмеивают клоунаду с БТР-ом».

Как известно, террорист, после 12 часов переговоров добровольно сдался полиции. На видео видно, как «Максим Плохой» выходит из автобуса и около минуты ждет, пока его задержат. Далее его сковывают наручниками трое правоохранителей… Из автобуса начинают выходить заложники, и в это время к автобусу подъезжает БТР с группой захвата.

А теперь смотрите все как было.Спокойной ночи. Я удивился, сильно …Подпишитесь обязательно на наш телеграм, чтобы ничего важного не пропустить. Видео со второй камеры в телеграме лежит.)https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ

Gepostet von Андрей Павловский am Dienstag, 21. Juli 2020

Напомним, ранее мы писали, что в соцсетях высмеивают освобождение заложников в Луцке.


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