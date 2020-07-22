Зеленский отменил визы для граждан 6 стран

Глава государства подписал указ, благодаря которому граждане шести стран смогут посещать Украину без оформления виз.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт президента.

Согласно указу » с целью развития и реализации принципов партнёрства», Украина отменяет визы для:

граждан Австралии

граждан Новой Зеландии

граждан Королевства Бахрейн

граждан Государства Кувейт

граждан Султаната Оман

граждан Саудовской Аравии

Безвиз для них начнет действовать уже с 1 августа 2020 года. Условие для безвизового въезда — это то, что граждане выше указанных стран могут пребывать в Украине не более 90 дней в течение полугода.

Напомним, ранее мы писали, сколько загранпаспортов оформили украинцы за 3 года безвиза.