Зеленский отменил визы для граждан 6 стран

Общество
Христина Качоровська0
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Глава государства подписал указ, благодаря которому граждане шести стран смогут посещать Украину без оформления виз.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — rbc.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт президента.

Согласно указу » с целью развития и реализации принципов партнёрства», Украина отменяет визы для:

  • граждан Австралии
  • граждан Новой Зеландии
  • граждан Королевства Бахрейн
  • граждан Государства Кувейт
  • граждан Султаната Оман
  • граждан Саудовской Аравии

Безвиз для них начнет действовать уже с 1 августа 2020 года. Условие для безвизового въезда — это то, что граждане выше указанных стран могут пребывать в Украине не более 90 дней в течение полугода.

Напомним, ранее мы писали, сколько загранпаспортов оформили украинцы за 3 года безвиза.


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