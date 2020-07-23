Адвокат Шабунина считает, что дело о пожаре надо забрать у полиции

23.07.2020 15:32

Укринформ

Защита активиста Виталия Шабунина потребует изменить подследственность производство относительно пожара в доме активиста из полиции в другой следственный орган.

Об этом на брифинге сообщила адвокат Шабунина Елена Щербань, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы будем требовать изменения подследственности данного дела, потому что считаем, что полиция не может его проводить… Все эти люди (полиция, ГСЧС – ред.) находятся под влиянием министра Авакова, который руководит этими структурами, и считаем, что он сможет влиять на эту историю и делать так, что доказательства будут исчезать», — сказала Щербань.

Сам Шабунин сообщил, что лично дважды просил и ГСЧС, и полицию не начинать следственные действия без его участия, но следственные действия все-таки начались на месте происшествия без его участия.

Читайте также: Шабунин – о ночном пожаре: В ЦПК, список "друзей" очень длинный

«Мы просили не начинать следственные действия без нашего участия, но все эти действия начинались без нас, и все, что изымалось, изымалось без нас», — отметила Щербань.

В то же время ни Шабунин, ни Щербань не уточнили, какой следственный орган, по их мнению, должен расследовать это дело.

Как сообщалось, руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции», активист Виталий Шабунин сообщил, что прошлой ночью неизвестные подожгли его дом.

Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: ukrinform.ru