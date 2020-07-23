Минюст презентовал мобильное приложение "Бесплатная правовая помощь"

23.07.2020 13:51

Укринформ

Министерство юстиции представило новое мобильное приложение «Бесплатная правовая помощь».

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы сегодня представляем впервые для вас самый простой способ доступа к правовой помощи, который был придуман и реализован благодаря нашим партнерам, а именно — мобильное приложение. Теперь можно сказать, что правовая помощь может быть у каждого из вас в кармане, ежедневно, постоянно», — сказала Коломиец.

По ее словам, впервые стало понятно, что это очень нужный инструмент, в начале карантина, — когда увеличился уровень и количество обращений к системе бесплатной правовой помощи, «на наш сайт, на наш мессенджер Facebook".

«Благодаря нашим партнерам, с которыми мы уже неоднократно реализовывали очень много успешных проектов, мы собрали все это в одну кнопку на мобильном телефоне. Теперь просто одним прикосновением вы можете получить консультацию, можете получить правовую поддержку и разъяснения ваших прав и обязанностей», — уточнила Коломиец.

По ее словам, в Минюсте также работают над тем, чтобы было легче подать документы для получения бесплатной правовой вторичной помощи, то есть фактически адвоката, который будет представлять лицо в суде.

Со своей стороны первый заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Оксана Василяка отметила, что это приложение позволяет проверить, принадлежит ли человек к субъектам права на предоставление бесплатной вторичной правовой помощи — защита или представительство своих интересов в суде.

По словам Василяки, с помощью этого приложения можно заказать адресную правовую помощь — это когда человек в связи с ограниченными возможностями передвижения может позвонить и попросить, чтобы к нему приехали юристы центров, предоставляющих ныне помощь по гражданским и административным делам, а можно также воспользоваться украинской юридической википедией WikiLegalAid, которая содержит самые распространенные и актуальные консультации по правовым вопросам.

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С помощью этого приложения можно автоматически позвонить на единый номер системы БПД 0800213103 и получить консультацию юриста; получить информацию обо всех горячих линиях ЦОВов, а также адреса центров и бюро правовой помощи.

Также с помощью этого приложения можно получить контакты других поставщиков правовой помощи по регионам.

Этот мобильное приложение планируется доработать, чтобы снизить нагрузку на центры БПП.

Скачать мобильное приложение можно через Play Market и App Store.

По материалам: ukrinform.ru