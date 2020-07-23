МВД призывает не пытаться самостоятельно задержать "полтавского террориста"

23.07.2020 22:44

Укринформ

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко призвал не пытаться самостоятельно задержать Романа Скрипника, который захватил полицейского в заложники в Полтаве, а потом отпустил и убежал.

Об этом сообщает Громадське радіо.

"Поскольку человек может быть очень опасен — самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", — сказал Шевченко.

По его словам, поиски злоумышленника продолжаются.

"Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно", — сказал он.

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Как сообщал Укринформ, утром в Полтаве на улице Остапа Вишни мужчина, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, оказывал сопротивление правоохранителям и угрожал взорвать гранату.

Он захватил в заложники работника уголовного розыска, которого после переговоров обменял на начальника управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, авто. Сообщалось, что этот человек двигался по дорогам местного значения в сторону Киева. Впоследствии злоумышленник посреди дороги бросил авто и убежал в лесопосадку. Заложник освобожден.

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Со своей стороны заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник – это Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р. Был судим в 2007 году за мелкую кражу, в 2008 г. — за мошенничество, в 2014 — за производство или хранение наркотиков и кражу.

Фото: Суспільне

По материалам: ukrinform.ru