Почему виснет система eHealth, доводя до отчаяния и врачей, и пациентов

Аналитика

23.07.2020 23:03

Укринформ

Оказалось, что не хватает чисто технического ресурса, а на него — традиционно не хватает денег. И вообще — даже утвержденной концепции нет

После старта реформы вторички в медицинских профессиональных кругах не утихает обсуждение того, что врачам стало сложнее работать, поскольку программный комплекс eHealth, электронная система здравоохранения, очень долго обрабатывает каждый шаг врача, и чтобы просто выдать направление, надо потратить немало времени и нервов и сил. То есть система eHealth, которая должна была облегчить и ускорить работу врачей, упростив бюрократическую волокиту, наоборот вызвала недовольство. В том числе и у пациентов, которые по новым правилам или ждут долго, или со временем приходят к врачу, например, за направлением по несколько раз.

Вместо того, чтобы ускорить работу врача, сейчас система виснет настолько, что выписка направления может длиться часами. И это далеко не единственная проблема… Если не принять срочных мер — современная и полезная технология медицинского обслуживания может быть дискредитирована надолго.

Вместо того, чтобы лечить, медики борются с зависанием системы

Что же такое случилось? eHealth — украинская информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая автоматизацию ведения учета медицинских услуг и управления медицинской информацией в электронном виде. В ее состав входят два компонента: центральная база данных и медицинские информационные системы (МИС), между которыми обеспечен автоматический обмен данными. Именно через МИС происходит регистрация пациентов, запись на прием, ведение личного кабинета, выдача направлений и т.п. Какую МИС использовать — больницы и поликлиники выбирают сами. Кроме отказа от бюрократии и перевода всех процессов взаимодействия пациента с врачом в онлайн, преимущество электронного оборота данных еще и в том, что система накапливает много статистики по Украине о заболеваемости и лечении, что позволяет точнее планировать меры профилактики. Но как видим, такое преимущество пока превратилось в недостаток, «обеспечивая» перегрузки системы.

В сети Фейсбук сообщения о проблемах работы в системе eHealth случаются все чаще. К примеру, врач-онколог из Кропивницкого Игорь Гардашников удивился призыву планировать работу в системе вне временным промежутка 10-14 часов, когда наибольшая нагрузка: "Я правильно понимаю, что врачи не в правильное время принимают пациентов в поликлиниках? Правильно принимать с 15:00 до 02:00?" Комментируя этот сообщение, семейный врач из Винницы Татьяна Тихова пишет: "У меня сегодня пациент от отчаяния пошел делать рентген за деньги…" Пациентка Алла Цирюлник добавляет: "Сегодня система зависла с утра, не смогла взять направление".

Несколькими днями ранее небольшой опрос среди врачей провел председатель правления ОО "Платформа здоровья" Тимофей Бадиков. Ниже приводим скрин части комментариев:

Далее Тимофей Бадиков подробнее рассказал о том, на какие именно проблемы в eHealth больше всего жалуются врачи, что больше им мешает в работе: "Из-за непродуманных технических решений центральный компонент электронной системы работает со сбоями, из-за чего теряются введенные данные. Функционал системы ограничен, персоналу не хватает четких объяснений, как пользоваться системой". Вот наиболее частые проблемы, которые мешают врачам лечить пациентов:

необходимость вносить в систему огромное количество лишней информации;

большая сложность работы с системой в рабочее время. Формирование направлений на исследования может занимать до 30-40 минут, а выписка пациента из стационара — до 50 минут, а в родильных домах — до часу. Врачам приходится переносить ввод данных на вечерние часы или на выходные дни;

длительное зависание системы, врач не может взаимодействовать с центральной базой данных в режиме онлайн;

непонятная система кодирования диагнозов / несоответствие кодов заболеваний;

частое требование авторизироваться в eHealth и менять пароль;

зависания сервиса отчетности НСЗУ;

в сгенерированном отчете НСЗУ количество услуг не соответствует фактически внесенным больницей.

"То есть вместо того, чтобы заниматься своими пациентами, врач вынужден тратить время и нервы, сидя за компьютером. Дополнительная нагрузка повышает риск врачебной ошибки", — говорит Бадиков.

Он добавляет, что не только врачи страдают от недостатков электронного здравоохранения (ЭСЗО). Работники аптечных сетей также сталкиваются с большими проблемами при работе с электронными рецептами. Бухгалтеры больниц также вынуждены тратить кучу времени и нервов на переработку отчетов НСЗУ именно из-за сбоев системы и сопутствующие ошибки в ее работе.

Виктор Сердюк, глава Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов, среди проблем внедрения электронного здравоохранения выделяет следующие:

откровенно плохая работа провайдеров информационных услуг в области медицины, которые по контракту с медицинским учреждением должны устанавливать программное обеспечение гарантировать его бесперебойную работу;

отсутствие основательного обучения врачей работе в персональном кабинете внутренней системы и вообще пользования ею;

слабое обеспечение современной техникой лечебно-профилактических учреждений;

низкая информационная культура в этих структурах.

Ссылаясь на данные опроса, проведенного Всеукраинским Советом защиты прав и безопасности пациентов и исследовательским центром "ННЦ ПС "Социоплюс" в трех областях (среди около 250 учреждений здравоохранения), он говорит, что как минимум 50% медицинских информационных систем дают сбои в работе, виснут. А решать такие технические проблемы медработники не обучены, да и не обязаны в принципе.



Диаграммы из исследования

Оказывается, это работает beta версия…

Отдельно техническую составляющую проблемы Укринформа прокомментировал Дмитрий Софина, руководитель R&D Центра Winstars Technology LLC и глава «Винницкой IT Ассоциации». В рамках Опытно-производственного центра его команда разрабатывает различные сложные IT-продукты для медицины, в основном за границу, но прекрасно знакома с работой ehealth.gov.ua.

"В целом подобный сервис должен существовать, и это действительно замечательная инициатива, чтобы полностью объединить работников медицинской отрасли с пациентами. Но плохого могу выделить следующее:

невероятно сложная процедура подключения и работы в сервисе (конечно, это больше связано с бюрократической волокитой, поскольку медицинские учреждения являются государственными учреждениями, но не дает возможности сервису развиваться);

сервис еще не совершенен, это, скорее, beta версия;

работники медицинской отрасли сложно воспринимают новые технологии несмотря на громкие заявления,

и даже если технически сервис будет безупречен, то сложно будет научить участников медицинского рынка работать исключительно через этот сервис", — говорит Дмитрий Софина.

Он добавляет, что идеально, если бы на уровне государства подобный сервис был обязательным, а у пациентов было удобное мобильное приложение, тогда можно было бы говорить о реальной диджитализации (вроде приложении «Дія»).

Не только время, нервы и риск ошибки — еще и персональные данные могут «утечь»

Главная проблема — это несвоевременно оказанная медицинская помощь, говорит Тимофей Бадиков. "Неудобства ждут пациента на каждом шагу: надо направление — жди, надо выписать рецепт — жди, надо получить по рецепту лекарства — жди. Все это из-за технического несовершенства ЭСЗО. Врач не может выписать электронное направление, а без направления пациента не принимают на лечение. Бумажное направление не принимают — это сегодня реальные единичные случаи. Пациент вынужден сидеть у врача, пока тот отправит информацию в ЭСЗО, а в это время под кабинетом ждут другие пациенты, у которых запланирован прием. Если это пожилые люди, или люди с детьми, то мы все представляем, какой это дискомфорт и стресс для всех. И, как уже упоминалось, в таких условиях есть риск врачебной ошибки", — отмечает председатель правления ОО" Платформа здоровья ".



Тимофей Бадиков

А также указывает на еще одну проблему — безопасность персональных и медицинских данных: "В нынешних условиях работы ЭСЗО, пациент не может проконтролировать, кто и когда мог просматривать информацию о нем. Ни пациент, ни его семейный врач не знают, кто и как использовал данные на уровне НСЗУ, которая является владельцем центральной базы данных ЭСЗО".

На днях именно этому вопросу был посвящен круглый стол на тему «Цифровая трансформация и кибербезопасность в системе здравоохранения Украины». В ходе обсуждения представитель уполномоченного в сфере защиты персональных данных Инна Берназюк сказала, что наибольшую угрозу для безопасности персональных данных в медицинской сфере представляет беспрецедентно большой массив информации о здоровье граждан, хранящийся в одном месте.

"Самой большой угрозой безопасности персональных данных, по нашему мнению, является беспрецедентно большой массив данных о здоровье, хранящейся в одной базе данных. У наших коллег из Эстонии медицинские данные пациентов хранятся в нескольких базах данных, территориально расположенных в разных местах на разных серверах, каждый из которых имеет различную систему защиты. Речь идет о чувствительных данные — о диагнозе, данных о медицинских исследованиях, сведениях о назначении лекарств, листах нетрудоспособности и т.п. Хранение и обработка таких сведений в одной базе, расположенной в одном месте, кроме пользы, предполагает значительный риск злоупотреблений".

Среди последствий возможной кибератаки Берназюк назвала: утечку данных и их неправомерное разглашение, использование незаконно полученных сведений с целью шантажа. Также могут использоваться сведения о пациенте и изменения в состоянии здоровья для продажи медицинских препаратов или предлагаться услуги, которые не нужны пациенту, убеждена она.

Но в Нацслужбы здоровья объясняют, что технически персональные данные хранятся в отдельном кластере центральной базы данных (ЦБД). К нему имеют доступ уполномоченные работники НСЗУ с должностными полномочиями администрировать этот кластер. А медицинские данные хранятся в основном кластере ЦБД. В целях безопасности ссылки на них закодированы, поэтому физически сопоставить медицинские и персональные данные невозможно.

Что делать, когда нет денег, концепции и даже технического задания?

Укринформ обратился за комментарием в Национальную службу здоровья, а также в Ассоциацию разработчиков МИС. Прежде всего об оперативности работы системы.

В Ассоциации утверждают, что сейчас медленная работа системы не зависит от МИСив, но члены ассоциации, как никто другой, заинтересованы в оперативном решении этого вопроса: "Мы ожидаем увеличения ресурсов в дата-центре, на котором размещен Центральный компонент системы. Это улучшит качество и скорость выписки направлений, рецептов, внесенными медицинских данных в систему".

В Нацслужбы здоровья признают: нагрузка электронного здравоохранения Украины постоянно растет. Система содержит данные более 30 миллионов пациентов, реестры более 3700 медицинских учреждений, ежедневно создается более 650 тысяч медицинских записей, из них — более 110 тысяч направлений и более 50 тысяч рецептов. Всего ежечасно в центральную базу данных поступает 2,5 миллиона запросов, 700 — каждую секунду.

"Чтобы оперативно обрабатывать такой объем данных, система должна иметь соответствующую мощность: объем памяти, процессоров и хранилища в дата-центре. НСЗУ как орган, который обеспечивает функционирование ЭСЗО, в 2019 году прогнозировал необходимый уровень мощности на 2020 год с учетом старта второго этапа реформы и подключением специализированных медицинских учреждений к работе ЭСЗО, а также необходимое для этого финансирование, которое составило 28,8 миллиона грн. И эта сумма была подана в составе бюджетного запроса на 2020 год (в ноябре 2019-го). Однако фактически на обеспечение мощностей системы Минздрава согласовали только 9 миллионов. Соответственно, этих средств хватило на закупку втрое меньших ресурсов для обработки и хранения информации в ЭСЗО. Что привело к значительным техническим задержкам в работе системы. Ресурсов просто не хватает, чтобы быстро обрабатывать информацию", — объясняют в Нацслужбы здоровья.

"НСЗУ, осознавая свою ответственность за функционирование ЭСЗО, неоднократно обращалась в Минздрав (всего было направлено 5 писем, начиная с мая), направила соответствующие письма в Минфин и Кабинет министров с просьбой — согласовать необходимое финансирование. На письма, адресованные Минздрав, ответов мы не получили. На сегодня объем финансирования остался без изменений, — отмечают в НСЗУ и добавляют, что ситуация будет ухудшаться, ведь нагрузка на систему ежедневно растет. — Эти проблемы можно решить только одним путем — выделением достаточного объема средств и закупки необходимых ресурсов. НСЗУ не наделена полномочиями для таких действий. Это — полномочия Министерства здравоохранения".

Это понятно и, к сожалению, традиционно для Украины: недостаточно технического ресурса, на который «недовыделили» денег. Но на проблемы работы с системой, о которых шла речь выше, — куча лишней информации, постоянные изменения пароля, запутанный алгоритм — это не влияет.

Председатель правления ОО "Платформа здоровья" Тимофей Бадиков подчеркивает: нужно посмотреть на глубинные причины. Внедрение ЭСЗО происходит на фоне отсутствия утвержденных Концепции и Стратегии развития полноценной eHealth-среды, отсутствия утвержденной Правительством архитектуры, технического задания, медицинских информационных стандартов, стандартов защиты информации.

"По законодательству, полномочия по обеспечению функционирования ЭСЗО возложены на НСЗУ. Она владелец центральной базы данных, в частности имущественных прав на программное обеспечение центральной базы данных. НСЗУ даны несвойственные функции, касающиеся администрирования ЭСЗО. ПРи этом НСЗУ не справилась с налаживанием эффективной работы ЭСЗО ко второму этапу медицинской реформы, поэтому и возникли проблемы. Функции администратора центральной базы данных с обязанностью защиты информации возложены на ГП "Электронное здоровье", но по действующему законодательству ГП не имеет права обрабатывать персональные данные и не имеет к ним полноценного доступа. Здесь надо добавить, что ГП "Электронное здоровья" ограничено не только по полномочиям, но и финансово. Поэтому исправлять ситуацию нужно на уровне изменений в законодательство и принятия Концепции и Стратегии развития eHealth в Украине, а также отдельного законопроекта об Электронной системе здравоохранения", – резюмирует эксперт.



Ярослав Кучер

Заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер тоже отмечает, что ключевая причина всех проблем, связанных с eHealth, заключается в отсутствии стратегии развития системы электронного здоровья в целом. "Со стороны Министерства мы сделаем все возможное, чтобы перераспределить средства для обслуживания данных дата-центром. Но считаю, что критической ситуации можно было избежать, в том числе даже на тех ограниченных ресурсах, которые были предоставлены НСЗУ для нужд хостинга. Министерство будет брать лидерство на себя в решении этого вопроса, но перераспределение средств требует согласования бюджетного комитета, заседание которого состоится менее чем через месяц, — комментирует Ярослав Кучер. — Кроме того, мы проанализировали договор, заключенный НСЗУ с поставщиком услуг хранения. Он был заключен без расчетов возможной нагрузки и объема необходимого для обработки и хранения данных. Нагрузка системы до апреля 2020 года были ниже сегодняшней почти в 23 раза, но условия договора не предусматривали динамического расширения размеров хранилища, оплату за использование ресурсов, которые реально использовались".

Заместитель министра добавляет, что Минздрав планирует перераспределить функции между ГП "Электронное здоровье" и НСЗУ по обеспечению функционирования eHealth. "НСЗУ должно быть плательщиком за медицинские услуги, а сейчас она еще и владелец электронной системы, и отвечает за безопасность персональных данных. При этом ГП "Электронное здоровье" имеет ограниченный функционал. Министерство хочет это изменить, а также утвердить концепцию развития eHealth и выйти на понятный путь, оценивая возможности государства и медиков", — отмечает Ярослав Кучер.

Кто же это все делал и кто за что отвечает

Работа над электронной системой здравоохранения eHealth началась в 2016 году. В марте 2017 года Минздрав, общественная организация «Transparency International», «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» и Государственное агентство по вопросам электронного правительства подписали Меморандум, в котором говорилось о совместной разработке eHealth. В феврале 2018 года после завершения разработки MVP (минимального жизнеспособного продукта) общественные организации передали систему eHealth Министерству здравоохранения Украины. В мае 2018 года было создано Государственное предприятие «Электронное здоровье» для администрирования системы, которое и отвечает пока за дальнейшую разработку и внедрение системы eHealth.

Внедрение ЭСЗО на нормативно-правовом уровне регулирует Минздрав. В свою очередь НСЗУ определяет направления развития; обеспечивает внедрение нового функционала и интеграции с другими системами и реестрами; управляет данными в системе, ведет реестры системы; защищает информации, в частности персональные данные.

Юлия Горбань, Киев

По оценкам экспертов, в целом с 2016 года на ЭСЗО государством, международными донорами, больницами и бизнесом было потрачено более 150 млн грн.

По материалам: ukrinform.ru