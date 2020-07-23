Порог ВНО "сдал/не сдал" по украинскому языку — 22 балла

23.07.2020 13:47

Укринформ

Экспертная комиссия по вопросам определения результатов ВНО при Украинском центре оценивания качества образования определила порог «сдал/не сдал» по украинскому языку и литературе на уровне 22 балла.

Об этом сообщили по результатам сегодняшнего заседания комиссии, которое транслировалось в режиме онлайн на YouTube-канале Украинского центра.

Результаты участников по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований по которым засчитывают как оценку по ГИА) будут размещены на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания на следующий день после заседания экспертной комиссии.

Как сообщалось, 17 июля экспертная комиссия приняла решение установить пороговый балл по математике, который соответствует 9 тестовым баллам, по физике — 12.

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Заседание экспертной комиссии по установлению порога «сдал/не сдал» по географии, химии состоится 28 июля.

Как сообщал Укринформ, с 25 июня по 17 июля в Украине проходит основная сессия внешнего независимого тестирования.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоялось 30 июня, участие в нем принял 275 081 человек.

По материалам: ukrinform.ru