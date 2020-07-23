Режиссер фильма "Земляне" отреагировал на захват заложников в Луцке

23.07.2020 17:30

Укринформ

Режиссер фильма «Земляне» отреагировал на недавний захват заложников в Луцке и заявил, что создатели фильма не поддерживают методы террора.

Об этом свидетельствует пост режиссера фильма Шона Монсона, опубликованный на официальной странице фильма «Земляне» в Facebook.

"Земляне не одобряют и не привержены актам террора, поскольку наше послание — это сострадание ко всем существам. Содержание фильма — это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая продолжается и не только наносит вред здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата. Однако мы не используем террор, чтобы побудить людей к террору. Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к власти, которая позаботилась, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия в отношении всех", — говорится в посте, подписанном Шоном Монсоном, писателем/режиссером фильма "Земляне".

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Как сообщал Укринформ, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус и взял в заложники 13 человек. Террористом оказался 44-летний Максим Кривош, дважды судимый за мошенничество, вымогательство и разбой. Он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу в Луцке. Вечером преступника задержали, никто из заложников не пострадал.

Одно из требований, выдвинутых Кривошем, — чтобы Президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с текстом: "фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем".

Как уже после освобождения заложников рассказал Президент, он говорил с Кривошем по телефону: "Мы договорились, что он отпустит три человека и я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло".

«Земляне» — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или же для производства одежды и пищи.

По материалам: ukrinform.ru