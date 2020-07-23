Суд арестовал "луцкого террориста" без права на залог

23.07.2020 17:09

Укринформ

Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал меру пресечения "луцкому террористу" Максиму Кривошу — два месяца содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Применить к подозреваемому Кривошу Максиму Степановичу меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток, до 18.09 включительно, без определения суммы залога", — зачитал решение судья.

В начале заседания адвокат задержанного попросил несколько минут для того, чтобы согласовать с Кривошем линию защиты. Кроме того, по ходатайству адвоката суд разрешил снять с Кривоша наручники.

После выступления стороны обвинения Кривош отказался защищать себя, только сказал про две "лжи" со стороны обвинения. Так он назвал, во-первых, слова следователя о посягательстве на жизнь полицейского, в сторону которого Кривош бросил гранату. Он объяснил, что через 4 или 5 часов в автобусе позвонил переговорщику и предупредил, что сейчас выбросит гранату, которая не взорвется. Таким образом он хотел добиться выполнения своего требования об оцеплении территории диаметром 50 м. Однако в периметре оставался джип, за которым прятался снайпер. Поэтому первая граната была "предупредительной".

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Вторая "ложь", по его словам, — то, что он требовал от Зеленского сказать: "Я — террорист в законе". На самом деле от него требовалось только сказать, что надо смотреть фильм "Земляне".

Адвокат акцентировал внимание на том, что Кривош предупреждал обо всех своих действиях и заботился о безопасности заложников. У него не было ни малейшего злостного умысла попасть в сотрудников правоохранительных органов, хотя и были все возможности. Также защитник не согласился с тезисом обвинения об отсутствии социальных связей и возможности повлиять на свидетелей.

Задержанный перед судом встать отказался, заявив, что его не имеют права судить. Продолжал утверждать, что главный террорист — государство. Утверждал, что сообщника не было, и предлагал проверить его на детекторе лжи.

На вопрос журналистов, что именно заставило его сдаться, Кривош ответил, что Президент Зеленский выполнил его условие, разместив в социальных сетях определенную видеозапись. То, что впоследствии видео было изъято, Кривоша не смутило — он считает, что достаточное количество людей успело его посмотреть. Рассказать, о чем говорил с Зеленским 15 минут, пообещал в заключительном слове на последнем заседании по делу.

Утверждал, что дату захвата и автобус выбрал случайно. Перед заложниками извинялся в автобусе и снова готов извиниться, однако о содеянном не сожалеет.

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Снова опроверг информацию о том, что находился на психиатрическом лечении, и о том, что кого-то пытал. Отрицал, что бил жену.

Как сообщал Укринформ, утром 21 июня в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с водителем и 12 пассажирами. Подозреваемый — Максим Кривош, дважды судимый, ранее отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления. Сдаться согласился после того, как президент обнародовал в сети Интернет видео с оговоренным текстом.

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Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами), ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Фото: volynpost.com

По материалам: ukrinform.ru