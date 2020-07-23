Суд отложил апелляцию на арест Кузьменко до 31 июля — активисты

Общество
Таисия Слепцова0
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Суд отложил апелляцию на арест Кузьменко до 31 июля - активисты

Суд отложил апелляцию на арест Кузьменко до 31 июля — активисты

23.07.2020 17:53

Укринформ

Рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко отложили до 31 июля.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Free Dr Kuzmenko.

"Сегодня в 15:05 должно было состояться судебное заседание по Юлии Кузьменко в Апелляционном суде г.Киева. В связи с тем, что материалы дела еще не поступили из Печерского суда, судебное заседание перенесли на 11:00 31 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

Активисты отметили, что имеют информацию, что представители средств массовой информации, которые желают присутствовать на заседании 31 июля, в связи с карантинными ограничениями обязательно должны предварительно направить в Киевский апелляционный суд соответствующий запрос для регистрации.

Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета.

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12 марта на брифинге заместитель председателя Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что следствие по делу убийства Павла Шеремета подозревает пятерых человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее, чем за сутки.

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13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

17 июля Печерский райсуд Киева постановил ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении убийства Шеремета до 14 августа.

По материалам: ukrinform.ru


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