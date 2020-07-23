В Минобразования сказали, в каких регионах дети не пойдут 1 сентября в школу

22.07.2020 23:27

Укринформ

Согласно с новыми правилами адаптивного карантина, 1 сентября в школы смогут пойти дети из регионов "красной" зоны.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в своем Facebook.

"В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Только в «красной» зоне предусмотрен запрет на посещения заведений образования. Во всех других случаях ученики идут в школу! Для того чтобы с 1 сентября наши дети пошли в школы, мы должны быть социально ответственными", — пояснила она.

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Как ранее сообщало агентство, Кабинет министров продлил карантин до 31 августа, утвердил разделение страны на 4 типа эпидемических зоны и критерии такого деления.

По состоянию на 22 июля лабораторно подтверждены 60 995 случаев COVID-19, из них за сутки – 829. Всего в Украине зарегистрировано 1534 смерти от COVID-19. Выздоровели – 33 172 человека.

По материалам: ukrinform.ru