В МКИП начали работу над проектом медиаграмотности — Ткаченко

23.07.2020 16:58

Укринформ

В Министерстве культуры и информационной политики начали работу над всеукраинским проектом медиаграмотности.

Об этом сообщил глава МКИП Александр Ткаченко в Facebook.

"Начинаем работу над всеукраинским проектом по медиаграмотности. Сегодня собрал в министерстве ключевых стейкхолдеров, у которых уже есть опыт по популяризации медиаграмотности. Буду выводить этот вопрос на системный государственный уровень. Консолидирую наработки, чтобы стратегически масштабировать процесс в стране", — написал Ткаченко.

Он добавил, что необходимость проекта связана не только с российской пропагандой, но и с качеством медийного продукта, который наполняет информационное пространство вокруг.

"Четко понимаю, что вопрос неотложный. Только решив его сможем сформировать информационную культуру, научить отличать новости от фейков, делать фактчекинг, формировать критическое мышление. Проект должен быть с широким покрытием. Качественным, а не количественным, охватывающим как можно большую часть населения", — написал министр.

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Он отметил, что аудиторией проекта будут как дети, чтобы с детства начали правильно адаптироваться к онлайн-среде, так и подростки и взрослые.

"Необходимы образовательные изменения. Интеграция будущей программы медиаграмотности в гуманитарный блок. Обучение не только для школьников и студентов, но и учителей и преподавателей. И это касается не только профессий, имеющих отношение к журналистике", — добавил Ткаченко.

Министр подчеркнул, что проект необходимо реализовывать в коллаборации общественности и поддержки государства для достижения ощутимых результатов. Он также отметил, что необходимым для проекта медиаграмотности будет внесение дополнений в нормативно-правовую базу, ведь речь идет о государственной политике.

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"Задача продукта — стать интересным большому количеству людей и вызвать у населения естественное желание присоединяться. Конечная форма — вопрос стратегического планирования, однако взаимодействие с проектами должно быть как оффлайн, так и онлайн: телевидение, радио, приложение "Дія", — добавил он.

Ткаченко также рассказал, что соберется отдельно вместе с коллегами из парламента, Минцифрой, МОН, Комитетом по гуманитарной и информационной политике для формирования общего видения проекта медиаграмотности.

Министр сообщил, что в течение месяца будет разработан план действий.

По материалам: ukrinform.ru