В ОБСЕ рассказали, как будет действовать усиленный режим тишины на Донбассе и можно ли будет отвечать на обстрелы противника
22 июля на очередном заседании ТКГ в Минске было принято решение об усиленном режиме тишины на Донбассе. Уже с 27 июля сторонам запрещено обстреливать друг друга.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на заявление ОБСЕ.
Известно, что решения о прекращении огня принималось уже не раз, но боевики ОРДЛО никогда долго его не придерживались. Изменится ли что-то сейчас — покажет время.
Согласно новому решению, с 00:01 часов 27 июля в зоне военных действий на Донбассе будут действовать такие правила:
- запрет на наступательные и разведывательные действия
- запрет на использование беспилотных летальных аппаратов
- запрет на открытие огня (в том числе и снайперский)
- запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и на гражданских объектах
- применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины
- применение координационного механизма по реагированию на нарушение режима тишины при участии СЦКК
Если одна из сторон нарушит режим прекращения огня, то стрелять в ответ можно лишь при условии, что его разрешат руководство ВСУ/ руковдство боевиков и лишь после неудачной попытки использовать кондиционные механизмы. Также, об открытии ответного огня нужно обязательно сообщить участникам ТКГ.
В ОБСЕ особо подчеркивают, что новые соглашения не могут быть дезавуированы другими указами, в частности — секретными.
Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе вводят режим полного перемирия.