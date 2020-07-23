В ОБСЕ рассказали, как будет действовать усиленный режим тишины на Донбассе и можно ли будет отвечать на обстрелы противника

Важное Общество
Христина Качоровська0
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22 июля на очередном заседании ТКГ в Минске было принято решение об усиленном режиме тишины на Донбассе. Уже с 27 июля сторонам запрещено обстреливать друг друга.

Военный
Военный. Фото — salamnews.org

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на заявление ОБСЕ.

Известно, что решения о прекращении огня принималось уже не раз, но боевики ОРДЛО никогда долго его не придерживались. Изменится ли что-то сейчас — покажет время.

Согласно новому решению, с 00:01 часов 27 июля в зоне военных действий на Донбассе будут действовать такие правила:

  • запрет на наступательные и разведывательные действия
  • запрет на использование беспилотных летальных аппаратов
  • запрет на открытие огня (в том числе и снайперский)
  • запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и на гражданских объектах
  • применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины
  • применение координационного механизма по реагированию на нарушение режима тишины при участии СЦКК

Если одна из сторон нарушит режим прекращения огня, то стрелять в ответ можно лишь при условии, что его разрешат руководство ВСУ/ руковдство боевиков и лишь после неудачной попытки использовать кондиционные механизмы. Также, об открытии ответного огня нужно обязательно сообщить участникам ТКГ.

В ОБСЕ особо подчеркивают, что новые соглашения не могут быть дезавуированы другими указами, в частности — секретными.

Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе вводят режим полного перемирия.


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