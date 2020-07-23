В ОБСЕ рассказали, как будет действовать усиленный режим тишины на Донбассе и можно ли будет отвечать на обстрелы противника

22 июля на очередном заседании ТКГ в Минске было принято решение об усиленном режиме тишины на Донбассе. Уже с 27 июля сторонам запрещено обстреливать друг друга.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на заявление ОБСЕ.

Известно, что решения о прекращении огня принималось уже не раз, но боевики ОРДЛО никогда долго его не придерживались. Изменится ли что-то сейчас — покажет время.

Согласно новому решению, с 00:01 часов 27 июля в зоне военных действий на Донбассе будут действовать такие правила:

запрет на наступательные и разведывательные действия

запрет на использование беспилотных летальных аппаратов

запрет на открытие огня (в том числе и снайперский)

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и на гражданских объектах

применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины

применение координационного механизма по реагированию на нарушение режима тишины при участии СЦКК

Если одна из сторон нарушит режим прекращения огня, то стрелять в ответ можно лишь при условии, что его разрешат руководство ВСУ/ руковдство боевиков и лишь после неудачной попытки использовать кондиционные механизмы. Также, об открытии ответного огня нужно обязательно сообщить участникам ТКГ.

В ОБСЕ особо подчеркивают, что новые соглашения не могут быть дезавуированы другими указами, в частности — секретными.

Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе вводят режим полного перемирия.